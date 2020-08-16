عبايات خليجية أنيقة بدرجات اللون الأخضر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعتمد الفتيات العربيات على العبايات الخليجية في كل الإطلالات، وذلك لتوفيرها الحشمة والأناقة والجمال لمن ترتديها، وتُعتبر من العادات الخليجية التي تلتزم بها النساء كافة، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لعبايات خضراء أنيقة من وحي دور الموضة الخليجية، فاستوحي من هذه الخيارات ما يناسب شخصيتك ومناسباتك.



عبايات خضراء سادة للإطلالات اليومية

عبايات خضراء سادة للإطلالات اليومية



إن كنتِ من مُحِبَّات الإطلالات الناعمة في خيارات العبايات اليومية؛ فيمكننا أن نلهمكِ عدة خيارات بسيطة للعبايات الملونة بالأخضر، وذلك من خلال تصميم عبايتك بقماش المخمل المزيّن بخطوط من ذات القماش؛ لإطلالة أنيقة ومريحة، أو تصميم العباية الخضراء بقماش الحرير المزركش بطريقة شبابية أنيقة، أو ارتداء عباية خضراء مزيّنة بالرسوم الخضراء بدرجة مختلفة في الكتفين.

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عبايات خضراء مزيّنة بالأبيض

عبايات خضراء مزيّنة بالأبيض



تعتمد دور الموضة على تزيين العبايات الخضراء بالفصوص والنقوش البيضاء؛ لذا جمعنا لكِ عدة إطلالات لعبايات خضراء مزينة بالأبيض، منها عباية ناعمة مصممة بقماش بارد ومزيّن بخطوط بيضاء طولية وعرضية بطريقة شبابية بسيطة، أو عباية خضراء مصممة بأكمام مزينة بمطاط ومطرزة بالفصوص البيضاء في الأكمام بطريقة الخطوط المتصلة؛ لإطلالة أنثوية جذابة، أو اختيار عباية خضراء مزينة بفصوص اللؤلؤ الأبيض في الأكمام، وإكمال الإطلالة بحجاب أبيض؛ لزيّ يتماشى مع خطوط الموضة، أو التأنق بعباية بدرجة مميزة من الأخضر المزين بفصوص بيضاء في الأكمام والجزء العلوي للتصميم بطريقة أنيقة مناسبة لأغلب النساء العربيات.

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عبايات خضراء للخريف

عبايات خضراء للخريف



تُعتبر العبايات الخضراء من أكثر العبايات رواجًا في الخريف، لذا استوحينا لكِ من دور الموضة عدة موديلات، كعباية خضراء بقماش الحرير المزركش المزيّن في الأكمام بالخطوط الذهبية بطريقة عصرية، وعباية من قماش المخمل الأخضر المزيّن من المنتصف في الجزء العلوي بفصوص بيضاء ورسومات بسيطة، واخترنا لكِ عباية خضراء مزيّنة من الجزء العلوي بطبقة من القماش المطرز بالفصوص، ومزينة بالريش الأسود؛ لإطلالة راقية، وعباية باللون الزيتي الداكن المزين برسومات أوراق الشجر البنية في أحد الجانبين، كما يمكنكِ اختيار عباية خضراء مزينة بقماش بنيّ؛ لإطلالة مثالية في الخريف، أو عباية مصممة باللونين الأخضر والأسود ومطرزة من المنتصف بالذهبي؛ لإطلالة عربية مميزة.

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