عبايات بألوان خريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - لمكانة العبايات الخليجية في الدول العربية بأكملها، وبالتزامن مع اقتراب دخول فصل الخريف في الدول العربية؛ نطلعكِ على أحدث موديلات العبايات بألوان الخريف لهذه السنة؛ لتتأنقي بإطلالة عصرية متماشية مع أحدث خطوط الموضة.



عبايات عنابية لخيار مميز

عبايات عنابية لخيار مميز



ليس من الغريب رؤية ألوان الأحمر الداكنة، كالنبيذي أو العنابي، في فصل الخريف، وفي هذا العام يمكنكِ اختيار عبايتك بدرجات الأحمر العميق؛ للتماشي مع أحدث خطوط الموضة، ويمكنكِ إضافة الإكسسوارات، من الحقيبة وغيرها، باختيارها من الخامات الجلدية، مما يضيف لمسة مميزة لإطلالتك، ولذا استوحينا لكِ عباية حمراء بدرجة داكنة مزينة بالفصوص والرسوم السوداء في الأكمام، أو عباية عنابية مزينة بزخرفات ذهبية لامعة، أو يمكنكِ اختيار عبايات ذات طبقتين، حيث تُصَمَّم الطبقة الأولى بالأحمر والثانية بالأسود؛ لمظهر مميز وناعم، أو عبايات مطرزة بالأبيض ومصممة بأكمام واسعة؛ لزيّ شبابي.

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عبايات رمادية لإطلالة محايدة

عبايات رمادية لإطلالة محايدة



من المتوقع أن يسيطر اللون الرمادي بأنواعه على مدارج عروض الأزياء في خريف هذا العام، لذا يمكنكِ اختيار عبايتك باللون الرمادي المزيّن بالفصوص البيضاء في الجزء العلوي للتصميم، أو عباية رمادية مزينة برسومات سوداء ناعمة؛ لمظهر محتشم وبسيط، كما يمكنكِ اختيار عباية مزينة بخطوط متفرقة سوداء ومربوطة في الخصر.

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إطلالات خليجية بالعبايات البنية

إطلالات خليجية بالعبايات البنية



بلا شك فإن درجات اللون البني أو البيج من الألوان المفضلة لعالم الموضة في الخريف، ولهذا العام يمكنكِ اختيار اللون البني الداكن العميق أو ألوان الكراميل على عبايتك؛ كاختيار عباية بدرجة البني الكراميل المزين بخطوط بيضاء بسيطة، أو التأنق بعباية بنيّة مزينة في الأكمام برسمة الفصوص الناعمة؛ لخيار مناسب لكل الإطلالات.

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خيارات لعبايات خضراء أو زيتية

خيارات لعبايات خضراء أو زيتية



يضيف اللون الأخضر في الأزياء الكثير من الأناقة، ولا سيّما في الخريف، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة موديلات لعبايات خضراء بتدرجاتها المختلفة، فيمكنكِ التأنق بعباية خضراء مزينة بقماش بنيّ ناعم في الأطراف، أو عباية زيتية مزينة برسومات أوراق الشجر المناسبة للخريف، أو اختيار عباية خضراء واسعة مزينة برسوم خضراء بدرجة مختلفة في الأكتاف.

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عبايات بدرجات الأزرق

عبايات بدرجات الأزرق



في حين أن كل درجات الأزرق تناسب فصل الخريف القادم، فإن اللون الأزرق النيلي أو البحري هو المسيطر على خطوط الموضة، ويمكنكِ -عزيزتي- ارتداء عباية باللون الأزرق المفضل لكِ، وتصميمها بموديلات شبابية مفضلة لكِ.

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