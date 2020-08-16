موديلات قمصان خفيفة للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تُعتبر القمصان الخفيفة من أكثر القطع المحببة للمحجبات، ولا سيّما في فصل الصيف؛ وذلك لسهولة ارتدائها وتنسيقها وتوفير الراحة والأناقة لمن ترتديها. ومن وحي مدونات الموضة؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة إطلالات من إنستجرام، فإليكِ التفاصيل.



تنسيق القمصان مع الجينز من دينا رزق

خيارات دينا رزق بالجينز مع القميص

تصنع القمصان مع بنطلونات الجينز إطلالة عملية مريحة لمن ترتديها، ويمكنكِ تنسيقها في الإطلالات اليومية أو في العمل والجامعة، ومن وحي مدونات الموضة يمكننا أن نلهمكِ عدة خيارات من دينا رزق، حيث ارتدت بنطالًا من الجينز الأزرق مع قميص أخضر طويل مزين بكشكشة في الجزء العلوي، وأكملت جمالها بحجاب بنيّ وحذاء رياضي أبيض؛ لزيّ بسيط، وظهرت ببنطال الجينز مع قميص أصفر طويل مصمم بأكمام عصرية، وأكملت تفاصيل الإطلالة بحذاء رياضي وحجاب باللون الأبيض وحقيبة حمراء؛ لخيار عصري أنيق.



إطلالات القمصان مع التنورة

حنان محمد بالتنورة

تناسب القمصان والتنورة بأنواعها الكثير من الإطلالات اليومية الكاجوال، وذلك في التجمعات البسيطة والخروجات مع الأصدقاء أو للخيارات الرسمية، ومن مدونات الموضة نلهمكِ إطلالة جهاد البنا بتنورة بليسيه سوداء وقميص كاروهات باللونين الأحمر والأسود، وأكملت إطلالتها بحجاب أسود ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر؛ لزيّ كلاسيكي بسيط، وإطلالة إسراء مصطفى بتنورة صفراء واسعة مع قميص أبيض مزيّن بطبعات بسيطة كرتونية، وأكملت جمال الإطلالة بحجاب وحذاء رياضي باللون السماوي؛ لإطلالة مرحة مناسبة للشابات، وتأنقت حنان محمد بقميص زهري بسيط مزيّن بمطاط مع تنورة بليسيه بيضاء، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالألوان البليسيه؛ لزيّ بسيط وصيفي، ونسقت مريم محمد تنورة زيتية واسعة مع قميص أبيض تقليدي؛ لإطلالة بسيطة وأنيقة في الخريف.

تابعي المزيد: تنسيقات بنطال الجينز للمحجبات من لميس رضا



خيارات القمصان مع البنطلونات السوداء

تنسيقات دلال الدوب بالبناطيل السوداء مع القميص



تفضِّل الفتيات في الخروجات اليومية إطلالات البنطلونات السوداء القطنية مع القمصان المتنوعة، وقد استوحينا لكِ إطلالة آلاء نوبل بقميص طويل أبيض مزيّن بخطوط بنية وبنطال قطني أسود؛ لمظهر بسيط وعملي، واختارت جهاد البنا بنطالًا أسود مع قميص أبيض مزيّن بخطوط عرضية زرقاء، وصُمم القميص بقطع مختلفة من الأقمشة؛ لخيار عصري ومميز، ويمكنك أن تتألقي بخيارات دلال الدوب ببنطال القطن الأسود مع قميص أحمر مزيّن بحزام أسود للخصر مزيّن بطبعات ملونة، أو قميص أبيض مزيّن بكتابات سوداء؛ لإطلالة عربية أنيقة.



تابعي المزيد: طرق تنسيق إطلالات محايدة بالتنورة البليسيه