نصائح لحلاقة شعر المناطق الحساسة من دون اسمرار الجلد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - ينصح معظم الخبراء باختيار إزالة الشعر بالشمع بدلاً من استخدام ماكينة حلاقة، خصوصاً عند إزالة شعر الإبط. ومع ذلك ، ليس هذا هو الخيار الأكثر ملاءمة حيث يتعين عليك توفير الوقت للذهاب إلى مكان متخصص لإزالة الشعر أو أن تتعلمي حرقية القيام بهذه المهمة في المنزل، وهو أمر قد لا يروق للجميع .

إذا كانت مهمة إزالة الشعر بالشمع يصعب عليكِ اتباعها لأي من الأسباب، سيكون إزالة الشعر بالليزر هو الحل الحل الأمثل، لكن قد تكون تكلفته عائق يضعكِ في مأزق اختيار الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر لاسيما من المناطق الحساسة من الإبطين والمنطقة الحميمة.

بعد استنفاذ الطرق الأفضل لإزالة الشعر، يصبح أمامنا اختياراً واحدة، من المؤسف أن أغلب النساء تفضله لأنه الأسهل وهو استخدام ماكينة الحلاقة بدلاً من ذلك، لكن عليكِ معرفة أن جميع خبراء العناية بالجلد لا يفضلون هذه الطريقة، لكن إن لم يبقى أمامكِ اختيار أخر فعليكِ على الأقل اتباع التعليمات الموصى بها للحد من الآثار السلبية للشفرة.



نصائح اعتميدها اثناء حلاقة الشعر:

نصائح يمكنكِ الاعتماد عليها اثناء حلاقة الشعر



لا تستخدمي ماكينة حلاقة متعددة الشفرة لأنها تميل إلى قطع الشعر بالقرب من الجلد ، مما يتسبب في ظهور الشعر تحت سطح الجلد ، من ثم يؤدي إلى نمو الشعر سريعاً

لا تستخدمي ماكينة حلاقة ذو شفرة المملة . بدلاً من ذلك ، اختاري ماكينة حلاقة ذو شفرة حادة أو ماكينة حلاقة كهربائية لإزالة الشعر دون الاحتكاك المفرط بالجلد. إذا شعرت أن الحلاقة تقطع شعركِ أو لا تتحرك بسلاسة على جلدك ، فهذا هو الوقت المناسب لاستبدالها.

تجنب تجفيف ماكينة الحلاقة ، وبدلاً من ذلك رطبي الإبط بالماء دافئ لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل الحلاقة.

استخدمي جل الحلاقة ، حيث سيساعد على الانزلاق على بشرتكِ بسهولة أكبر. علاوة على ذلك ، سوف يساعد أيضًا في منع التهيج.

مع نمو شعر الإبط في اتجاهات مختلفة ، من المهم أن تحلقي في كل الاتجاهات، يجب تمديد الجلد واستخدام التمريرات القصيرة.

ينصح بعدم استخدام كريمات ما بعد الحلاقة لأنه يحتوي على كحول، واستبداله بزيت طبيعي يرطب البشرة ويُهدئها مثل زيت اللوز الحلو.

ينصح أيضاً بتطبيق ماسكات لتفتيح المناطق الحساسة مثل الإبطين، إليكِ وصفة فعالة في هذا الشأن:

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ماسك تفتيح الإبط

ماسك تفتيح الإبط



المكونات:

ملعقة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة من ماء الورد

يُجهز مزيج متماسك من المكونين السابقين ثم يطبق المزيج على الإبط بشرط تنظيفه أولاً من أي بكتيريا أو عرق، ثم يُفرك الإبط برفق حتى يتم التخلص من خلايا الجلد الميتة و التي تظهر على شكل بقع داكنة، وبعد ذلك يُشطف الإبط بالماء الدافئ.

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