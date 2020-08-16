ماسك للشعر من النجمة بريانكا شوبرا لشعر صحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - من المعروف أن الغبار والتلوث والإجهاد والظروف المناخية القاسية تؤثر بشدة على صحة الشعر، فإذا لم يتم الاعتناء بالشعر بالشكل اللازم، يصبح خالياً من الحيوية واللمعان في غضون أيام. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي معالجة الشعر بمنتجات العناية بالشعر المليئة بالمواد الكيماوية الى تفاقم الضرر. لذلك، تخلصي من روتين العناية بالشعر الخاص بك، واستبدليه بأفضل ماسك للشعر من النجمة الهندية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra.



مكونات ماسك الشعر من بريانكا شوبرا

ماسك الشعر من بريانكا شوبرا



- بيضة واحدة: يعد البيض مكوناً سحرياً لمعالجة الشعر التالف والجاف وتقوية بصيلات الشعر التالفة، كما أنه الحل الأمثل لجميع مشاكل الشعر الأخرى، فهو يحتوي على البروتين والبيوتين اللذين يمدان خصلات الشعر بالتغذية اللازمة.



- أربع ملاعق كبيرة من العسل: العسل هو مرطب طبيعي للشعر، وكثيراً ما يُستخدم في ماسكات الشعر التي توفر النعومة واللمعان للشعر الجاف والهش والمتطاير، فهو يحبس الرطوبة في جذور الشعر، ليصبح أكثر حيويةً ولمعاناً. كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا تكافح المشاكل التي تصيب فروة الرأس خصوصاً الحكة والطفح الجلدي.



- ربع كوب من اللبن الزبادي: اللبن الزبادي غني جداً بالبروتينات التي تعتبر من العناصر الغذائية المفيدة للشعر. كما أنه يعمل على تنعيم الشعر الهايش والجاف جداً. إضافة الى ذلك، يحتوي اللبن الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تسهيل فرد الشعر، ويعمل كمزيل طبيعي للسموم الموجودة داخل فروة الرأس، مما يسمح للشعر الجديد بأن ينمو بشكل السريع ويصبح أكثر كثافة، ليصبح شعرك نظيفا وكثيفاً ولامعاً وناعماً كالحرير.

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طريقة تحضير وتطبيق الماسك

بريانكا شوبرا



أخفقي البيض جيداً الى أن يصبح متماسكاً. أضيفي إليه العسل واللبن، وحركي المكونات جيداً الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على الشعر وفروة الرأس، مع التدليك جيداً بأطراف أصابعك للتأكد من أن الماسك تغلغل جيداً داخل جذور شعرك. اتركي الماسك على شعرك لمدة نصف ساعة، أو الى أن يجف على الأقل. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو ذي تركيبة خفيفة، وشطفيه بالماء الفاتر.



نصائح إضافية

بريانكا شوبرا



للحصول على نتائج فعالة، طبقي ماسك الشعر هذا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فهو سيحدث فرقاً كبيراً لناحية جودة شعرك وطوله وكثافته.

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