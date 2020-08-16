ترطيب البشرة الجافة بالفازلين حكم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إذا كنت تعانين من البشرة الجافة وتبحثين عن طريقة عملية وسهلة لترطيب بشرة الوجه والجسم معاً، فتعرفي معنا في هذا المقال الى فوائد الفازلين لترطيب البشرة الجافة، وكيفية استخدامه، وهو سيحوِّل بشرتك من جافة الى ناعمة كالحرير.

فوائد الفازلين للبشرة الجافة

الفازلين لترطيب الوجه



- يغذي البشرة الجافة ويرطبها: عند وضع الفازلين على بشرتك، يتغلغل في أعماقها فيغذيها ويرطبها بشكل كبير، مما يعطيها ملمساً ناعماً وحريرياً ويقيها من الجفاف والتشقق ويمنحها مظهراً لامعاً جميلاً، فإذا كنت تعانين من الجفاف في أنحاء جسمك لا سيما اليدين والقدمين والركبتين والكوعين، ادهنيها جيداً بالفازلين واخلدي الى النوم.

- يعالج تشققات اليدين والرجلين والشفتين: تتأثر الرجلين سلباً بالهواء الجاف وارتداء الأحذية المفتوحة، فتظهر عليها التشققات وأحياناً تسبب لك ألماً مزعجاً. يمكنك من خلال الفازلين التخلص من هذه التشققات، فادهني رجليك به جيداً قبل النوم وارتدي جوارب ناعمة لتفعيل أثر الترطيب. كذلك، يخلصك الفازلين من تشققات اليدين والقدمين المزعجة، فاستعمليه عليها واخلدي الى النوم كي يبقى أثره على بشرتك طوال الليل.

- يُستعمل كمقشر للبشرة: يعمل الفازلين كمقشر للبشرة الجافة، إذ يخلصها من اللحم الميت والأوساخ والجراثيم، يكفي أن تمزجي كمية منه مع قبضة صغيرة من الملح، وتفركي جسمك بالمزيج جيداً قبل الاستحمام. بعدها اغسلي جسمك جيداً وستلاحظين بشرة لامعة وأكثر حيوية وشباباً.

- يرطب البشرة بعد إزالة الشعر الزائد: غالباً ما تعانين من هيجان البشرة وتحسّسها واحمرارها بعد إزالة الشعر الزائد، لذلك استخدمي الفازلين على مناطق إزالة الشعر، فيرطبها ويهدئها ويخلصها من الاحمرار.

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خلطة الفازلين لترطيب الوجه والرقبة

الفازلين



اخلطي ملعقتين كبيرتين من الفازلين وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. وحين يصبح الخليط متجانساً، ادهني به وجهك ورقبتك، مع التدليك بأطراف الأصابع، بحركات دائرية هادئة. اتركي الخليط على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق، من ثم نظفي بشرتك بالغسول الملائم وشطفيها بالماء الفاتر.

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خلطة الفازلين لترطيب بشرة الجسم

الفازلين لترطيب بشرة



اهرسي قطعاً عدة من البابايا واخلطيها مع أربع ملاعق كبيرة من الفازلين. حركي المكونات جيداً واعملي عل تدليك جسمك بها لمدة 10 دقائق. بعدها خذي حماماً فاتراً، وجففي بشرتك بمنشفة ناعمة.

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