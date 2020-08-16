أفكار رسومات أظافر بالورود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تغيِّر الأظافر كثيرًا من مظهر اليد، ولهذا تبحث الكثيرات من النساء عن أحدث صيحات الموضة لتزيين أظافرهن، وذلك من خلال الألوان المختلفة للمناكير أو الرسومات التي باتت تلاقي رواجًا كبيرًا، ومن أحدث الصيحات الرائجة في عالم الأظافر للفترة الحالية رسومات الأظافر بالورود، فتعرفي على طرق تطبيقها معنا.



أفكار لرسومات الزهور على الأظافر

أفكار لرسومات الزهور على الأظافر



كل ما تحتاجينه هو جلب أنواع متعددة من المناكير واستخدام الألوان الفاتحة والداكنة معًا، فيمكن تطبيق الرسومات السوداء على المناكير البنفسجية أو البيضاء لمظهر أنثوي بسيط، أو اختيار مناكير بيضاء ورسمها بالأسود والزهور الزهرية لتبدو كلوحة فنية مميزة، أو تطبيق مناكير متعددة الألوان كدمج السماوي والأبيض والزهري ثم تزيينها برسمة سوداء من الزهور لإطلالة عصرية، وفي حال كنتِ تفضلين الستايل الجريء فيمكنك تجربة المناكير الحمراء مع لمسة من الجليتر اللامع ورسمات الزهور البيضاء، أما إن كنتِ تفضلين الستايل الهادئ فاعتمدي المناكير الزهرية مع رسمة الزهور بالألوان البسيطة كالأزرق بدرجاته والأحمر والبنفسجي لتبدو أظافرك في غاية الجمال، أما إن كنتِ تفضلين الاختلاف والتميز فقد اخترنا لكِ رسمة أظافر مميزة يمكنك تطبيقها بتلوين إحدى أظافرك بالزهري اللامع وتلوين البقية بالمناكير البيضاء، ثم إضافة رسوم الزهور الزهرية عليها وبعض الخطوط السوداء، ولإطلالة أكثر جمالًا وبساطة قومي بتطبيق طلاء الأظافر البنفسجي على كل أظافرك، وزينيها برسمة الزهور البيضاء والصفراء.

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للمبتدئات.. إليك خطوات الرسم على الأظافر

الرسم على الأظافر



يمكنك أن تزيني أظافرك بعدة طرق، أبرزها الرسم عليها، وذلك يتم من خلال وضع بعض قطع المجوهرات الصغيرة أو الملصقات عليها بعد وضع طلاء الأظافر الذي تفضلينه، والاستعانة أحيانًا بالغراء، أو استخدام الجليتر لمظهر أكثر جرأة، وذلك بعد تطبيق المناكير وتركها لمدة حتى تجف، ويمكنك رسم بعض النقاط على أظافرك، لتعطيها شكلًا جميلًا، ويلزمك لهذه الطريقة لونان اثنان من طلاء الأظافر، أحدهما يمثل لون الطلاء الأساسي للرسمة، والآخر يأخذ لون النقاط التي تعلو الرسمة، ويمكنك أيضًا استخدام أكثر من لون لرسم تلك النقاط، وذلك باستخدام عود أسنان أو دبوس، بطلاء الأظافر الذي قمت باختياره للنقاط، ويمكنك ترتيب تلك النقاط بطريقة معينة حتى يتكون لديك شكل جميل مثل الأزهار، وعليك هذه المرة أن تختاري ثلاثة ألوان، الأول ليمثل الطلاء الأساسي للرسمة، والثاني لتلوين مركز الزهرة، والثالث لبتلات الزهرة، باستخدام فرشاة رقيقة أو عود أسنان، لرسم خمس نقاط على شكل دائرة على أظافرك، والتي تشكل بتلات الزهرة وعندما تجف البتلات استخدمي نفس لون الطلاء لترسمي دائرة صغيرة في مركز الزهرة، ويمكنك أن تضيفي مزيدًا من التفاصيل عبر وضع نقطة صغيرة في مركز الزهرة باستخدام طلاء أبيض، ويمكنك أن تضيفي بعض الأوراق باستخدام الطلاء الأخضر، واحرصي على ألَّا تضعي عددًا كبيرًا من الأزهار على كل ظفر، ووفري مسافة جيدة بين كل زهرة لمظهر أكثر جمالًا.

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