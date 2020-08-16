لجمال بشرتك.. إليك فوائد زيت الجلسرين وأفضل خلطاته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يُعد زيت الجلسرين من أكثر الزيوت الفعالة على البشرة؛ إذ إنه يمتص الماء من الهواء مما يقلِّل من البقع الجافة على جلدك، فتصبح بشرتك ناعمة ونضرة ومرطبة فورًا استخدامه ويُعتبر من إحدى المواد الطبية العلاجية التي تُستخدم في علاج ووقاية البشرة من الجفاف، كما أنه يحمي البشرة من الخشونة، وبالتالي يقيها من التقشُّر ويفيد الجسم بعدة طرق، لذا نعرفك فيما يلي على فوائد زيت الجلسرين وخلطاته الفعالة على الجسم.



فوائد زيت الجلسرين للجسم

فوائد زيت الجلسرين للجسم



يُعد زيت الجلسرين من العلاجات المشهورة للبشرة، وذلك لقدرتهِ الترطيبية القوية، ويُساعد زيت الجلسرين في تهدئة البشرة المتهيجة، ويحمي من خطر الإصابة بالعدوى، كما يُعزز التئام الجروح؛ وذلك لأنهُ يشكل طبقة على الجلد تحميهِ من المؤثرات الخارجية مثل الرياح والبرد، ويُعد من الزيوت التي لها تأثير محايد على البشرة، فهو يُساعد في الحفاظ على نظافة البشرة وإزالة الشوائب منها دون أن يتسبب في جفاف البشرة، ويُقلل من التجاعيد، ويجعل بشرتك ناعمة، عن طريق ملء الشقوق الصغيرة ومنع المشاكل الأخرى المرتبطة بالجفاف، ويحافظ على رطوبة البشرة وتغذيتها، ولا سيما في الشتاء، كما يساعد الخلايا على النمو، مما يساعد على شفاء الجلد، ويعمل أيضًا كدواء طبيعي للعدوى الفطرية مثل الأكزيما والصدفية، ويقلِّل من الكدمات وإصلاح الأنسجة والخلايا المصابة بسرعة أكبر، ويعمل الجلسرين على زيادة سُمك طبقة البشرة، ويحسِّن وظيفة الحاجز، ويحبس الرطوبة؛ للمساعدة في الحفاظ على المواد الكيميائية الضارة والعناصر البيئية خارج بشرتك، فعندما يدخل الجلسرين في منتجات العناية بالبشرة، فإنه يساعد على منع أو مكافحة الجلد الجاف، كما يساهم الجلسرين في علاج مشاكل الرؤوس السوداء بالبشرة، وهو من المواد المهمة التي تعمل على التأثير في نضح الخلايا، ويُعتبر من المواد المطهرة والمضادة للميكروبات.

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طريقة عمل مرطب الجلسرين لحماية الجلد من الجفاف

طريقة عمل مرطب الجلسرين لحماية الجلد من الجفاف



يساعد هذا الخليط على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، خاصة في فصل الشتاء، ولا يقتصر استخدامه على الوجه فحسب، بل يستطيع الشخص استخدامه لترطيب الجسم كاملًا، ولتحضير هذا المرطب امزجي زجاجة من الجلسرين مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الأخضر، ثم ضعي الخليط في زجاجة واستخدميه ليلًا باستخدام الأصابع أو القطن، واتركي جلدك ليمتصه.

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خلطات زيت الجلسرين للتبييض

خلطات زيت الجلسرين للتبييض



زيت الجلسرين من أهم الزيوت التي تُستخدم في الصناعات لمستحضرات التجميل، حيث يُساعد في حماية البشرة، ويعالج عددًا من العيوب؛ وذلك لقدرتهِ على تغيير لون البشرة وتفتيحها، فقد يُنصح بخلط زيت الجلسرين مع الفازلين، ووضعهِ على البشرة لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين دقيقة، ثم تتمُّ إزالتهُ باستخدام قماشة قطنية مُبللة، وقد يُساعد زيت الجلسرين في إزالة الهالات السوداء الموجودة في البشرة، وذلك عن طريق خلط زيت الجلسرين مع عصير الليمون ووضعهِ على المنطقة المُصابة، سيُساعد بشكلٍ فعّال في تفتيحها وإخفاء الهالات السوداء، ولتفتيح البشرة يُنصح بهرس موزة طازجة وخلطها مع ملعقة من زيت الجلسرين، ووضعهِ على البشرة لمدة تتراوح بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة، ثم يُغسل بالماء.



وصفة ماء الورد والجلسرين لعلاج عيوب البشرة



تعمل خلطة ماء الورد وزيت الجلسرين على حماية البشرة من الالتهابات الجلدية والمحافظة على درجة حموضة البشرة وعلاج حب الشباب وإخفاء التجاعيد والعيوب وآثار الشيخوخة، ولتطبيقها اخلطي ربع كوب من زيت الجلسرين مع كوب ونصف الكوب من ماء الورد، وضعي الخليط في زجاجة عطر، ثم قومي برشّ جزء من المزيج على المعصم؛ حتى تتأكدي من أن جسمك لا يتهيج من هذا المزيج، فإذا لم تظهر حُمْرَةٌ على البقعة التي قمت بالتجربة عليها فيمكنك أن ترشي من المزيج على وجهك؛ لتحسين بشرتك وإخفاء مشاكلها.

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