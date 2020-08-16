تسريحات رومانية من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تأمل الكثير من الفتيات في الظهور بإطلالة فخمة وأنيقة سواء بحفلات زفافهن أو بالمناسبات المختلفة، لذلك تلجأ بعض الفتيات لاعتماد تسريحات شعر على الطريقة الرومانية، تجمع بين الجاذبية والبساطة، مع إضافة إكسسوارات بسيطة من الذهب أو الكريستال.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة تسريحات رومانية من الإنستقرام، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



تسريحة شعر مرفوعة من الخلف

تسريحة شعر مرفوعة من الخلف



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر رومانية، برفع الشعر من الخلف، وثني الخصلات على بعضها البعض، لتظهرين بشكل مميز.

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تسريحة شعر ملفوفة من الخلف

تسريحة شعر ملفوفة من الخلف

إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة وأنيقة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد هذه التسريحة على الطريقة الرومانية، برفع الشعر في لفة أنيقة من الخلف، وجمع خصلا الشعر الجانبية بشكل مخالف، وتزيينها بإكسسوار بسيط، يضفي على الإطلالة أناقة وجاذبية.



تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة فوضوية

تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة فوضوية



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل والناعم، يمكنك اعتماد تسريحات متعددة على الطريقة الرومانية، كتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، مع تزيينها بإكسسوار بسيط من الكريستال وحبات اللؤلؤ، ويمكنك ترك خصلات جانبية تبرز جمالك وبساطتك.

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تسريحة الجدائل للشعر بالكامل

تسريحة الجدائل للشعر بالكامل



إذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر تضفي على إطلالتك بساطة وأناقة، يمكنك اعتماد هذه التسريحة الرومانية، بعمل جدائل للشعر بالكامل ورفعه من الخلف على شكل كعكة عادية، وتناسب هذه التسريحة صاحبات الشعر الطويل والناعم خصوصا، لتمنحهن جاذبية وأناقة.



تسريحة جدائل ذيل الحصان

تسريحة جدائل ذيل الحصان



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومميزة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر جدائل على شكل ذيل الحصان، مع جمع خصلات جانبية وسحبها للخلف.

وتناسب هذه التسريحة كافة الفتيات، كما يمكن اعتمادها بمختلف المناسبات والأوقات.



تسريحة شعر مبرومة

تسريحة شعر مبرومة



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة بسيطة ومرحة في أوقات النهار أو بإطلالة صيفية على البحر، يمكنك اعتماد تسريحة شعر "ملفوف" على الطريقة الرومانية، مع رفع الشعر من الخلف على شكل كعكة، وتزيينها بإكسسوار بسيط من الذهب، ليضفي على إطلالتك قدرا من البساطة والهدوء.

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