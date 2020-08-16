هاجمها وسب والدتها.. أسما شريف منير تتوعد أحد متابعيها: هعمله محضر

علاقات و مجتمع

من جديد عادت أسرة الفنان شريف منير تتصدر ساحات السوشيال ميديا، عقب واقعة التنمر والتحرش الإلكتروني التي كانت بطلتاها ابنتي الفنان، لتنضم ابنته الثالثة أسما لهذة الواقعة، عقب تعرضها للسب والإهانة من أحد المتابعين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

كانت ابنة الفنان، خبيرة التجميل اسما، تعرضت لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتقدت منهج الشيخ الشعراوي، الأمر الذي دفع والدها الفنان للدفاع عنها على الفور، ليتطاول عليها أحد المتابعين مجددًا بتعليق تضمن كلمات بذيئة، قائلًا"مش دي اللي شتمت الشيخ الشعراوي"، ليرد عليه آخر، قائلًا "لا وفي أول كام ثانية كانت حاطة علم الشواذ".

حاولت خبيرة التجميل تمالك أعصابها في الرد على تلك التعليقات التي تحمل السخرية، بأخذ صورة مصورة لحساب من تطاول عليها، معلقةً "متدين ماشاء الله".

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نشرت أسما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، التعليقات التي تطاول بها المتابعين عليها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "واحد اهو بيصلي علي النبي في البايو و بيشتم في الكومنتات إن شاء الله هعمله محضر".

وتابعت أسما خلال منشورها، قائلةً"فكرة إن في ناس بتقول شتمت الشيخ الشعراوي أصلاً دي في حد ذاتها ناس زياطة ومش عارفة حاجة في فرق بين إن أنا خاني التعبير في وصف بعض آرائه بالتطرف والشتيمة موضوع تاني، أنا ما شاتمتش الشيخ الجليل، هو بقي يقول (...) وأنا أصلا أمي متوفية، أنا مش هقبله".

وكانت وجهت أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة دعم لوالدها الفنان تشكره من خلالها على حُسن تربيته لها ولباقي أسرتها، عقب سيل من التعليقات القميئة وسلسلة التنمر التي تعرض لها والدها، كما دشنت الإعلامية هاشتاج "لا للعنصرية"، قائلةً: "ضهرنا وسندنا، أبويا ده راجل جدع، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، يا رب دايما ضهرنا وسندنا وحمايتنا، ربنا يحفظ أخوتنا و بناتنا".

قصة التنمر على شريف منير وأسرته

موجة كبيرة من التنمر والتعليقات المسيئة تعرض لها الفنان شريف منير، خلال الأيام الماضية، هو وأسرته، عقب مشاركته صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ أرفق تعليقًا قال خلاله، فريدة شريف منير.. إللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".