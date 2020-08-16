بعد ملازمته مصطفى حفناوي.. تعرف على مرض الإنفلونسر حسين الجوهري

صحة

عقب ملازمته لصديقه الراحل، مصطفى حفناوي، 5 ليالِ بإحدى المستشفيات، حتى وداعه الأخير، أعلن الإنفلونسر حسين الجوهري عن تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، بصورة عبر حسابه على "الفيسبوك".

وقال "الجوهري" لـ "هُن": "بعد دوخة من كام يوم من وفاة مصطفى المستشفى شخصت حالتي بانخفاض حاد في الدورة الدموية، ونقص نسبة الأكسجين في المخ".

ويرصد "هُن" أعراض وأسباب مرض الإنفلونسر حسين الجوهري:

قال الدكتور وائل مقلد، طبيب القلب، والأوعية الدموية، إن هبوط الدورة الدموية، مرض غير شائع بين فئات الشباب، لكنه نتيجة لانخفاض الضغط المنتشر بين تلك الشريحة.

وقال "مقلد"، خلال حديثه لـ "هن"، إن هناك أسباب للهبوط الحاد في الدورة الدموية، وهي:

يكون مريض قلب.

يتعرض للصدمات العصبية أو نوبات الزعل.

قلة السوائل في الجسم عن الطبيعي.

التسمم البكتيري.

وعدد "مقلد" أعراض المرض، وهي:

الدوخة.

خروج كمية كبيرة من البول في اليوم.

أن يكون ضغط الدم أقل من 80 على 50.

Advertisements

التعرق الشديد.

ارتفاع نبضات القلب.

عدم الانتظام في درجة الوعي.

وأوضح طبيب القلب، أنه في هذه الحالة على المريض التوجه إلى المستشفى، لتركيب محاليل وصرف أدوية منشطة للقلب.

أطعمة للوقاية من هبوط الدورة الدموية

هناك بعض الأطعمة التي تقي من هبوط الدورة الدموية بشكل طبيعي، مثل:

الشوكولاتة الداكنة

الكركم

السلمون

البنجر

الفجل

الفلفل الحار

الكافيين

الثوم.

الجدير بالذكر أن "الجوهري" كان صديقا مُقربا للراحل، مصطفى حفناوي، حيث لازمه طيله مكوثه في المستشفى وحتى وفاته.

اقرأ أيضًا:

صديق مصطفى حفناوي يرد على تعاطيه الترامادول: بنج من عمليات سابقة وليس إدمانا