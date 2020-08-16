المحشي بقى Rice rolls.. طرق عمله في المنزل كالمطاعم

مطبخ

ربما مواقع التواصل الاجتماعي، لم تؤثر على نمط حياتنا فقط، بل حتى على أسماء الأكلات المعتادة والمعروفة.

فبين الحين والآخر، يخرج الرواد علينا بمسميات غربية جديدة تصف الأكلات الشعبية المعروفة، بمصطلحات غير معتادة على الإطلاق، كان آخرها الـ Rice rolls، والمقصود به أصابع محشي الكرنب وورق العنب.

والاسم يعد ترجمة حرفية لـ "رول محشو بالأرز"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الانتقاد لمحاولة تغيير هوية الأسامي التي اعتاد عليها الجميع، وبين السخرية من الاسم والوصف.

ويرصد "هُن" لربات المنازل طريقة عمل الـ Rice rolls بأنواعه في المطبخ كالمطاعم .

محشي ورق العنب

المكونات

كيلو ورق العنب.

كيلو من الأرز المصريّ.

زيت.

4 ثمرات طماطم.

صلصلة..

بصل مقشر.

بقدوني مفروم ناعماً.

الكزبرة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

كمون مطحون وبهارات وكركم.

طريقة عمل ورق العنب

لتحضير الخلطة:

1- يحمر قطع البصل في الزيت حتى يذبل.

2- تضاف الطماطم مع استمرار التقليب، ثم تضاف الصلصلة والبهارات.

3- يوضع قليل من الماء حتى تتسبك.

4- تضاف الخضرة إلى التسبية، وتترك حتى يتبخر الماء.

5- يسلق ورق العنب في ماء مغلي "يوضع بالماء بضع ثواني فقط حتى يتغير لونه".

6- تضاف التسبيكة على الأرز، مع قليل من الملح.

7- يحشى ورق العنب بالأرز.

8- يرص في "قدر"، ويفضل وضع شرائح من الطماطم والليمون بين طبقاته.

محشي الكرنب

المقادير

ثمرة كرنب.

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بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1/2 حزمة شبت.

1/2 حزمة بقدونس.

1/2 حزمة كزبرة خضراء.

جزرة مبشورة.

ثمرة فلفل أخضر رومي.

كوب ونصف عصير طماطم.

كوب ونصف مرقة.

3 أكواب أرز.

زيت.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل الكرنب

يقطع الكرنب ويسلق في الماء المضاف له الكمون.

يشوح البصل والفلفل الرومي الأخضر في الزيت على النار.

يضاف الثوم المفروم، ثم الملح والفلفل الأسود والكمون.

يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم.

يضاف الجزر المبشور والبهارات والشبت والبقدونس والكزبرة.

يضاف الأرز على الخلطة ويقلب جيدا.

يحشى ورق الكرنب بخليط الأرز ويلف أصابع.

يرص الكرنب في الحلة.

تغلى المرقة على النار مع القليل من الصلصة والزيت والكمون والملح.

تضاف المرقة إلى الخليط الكرنب المرصوص في الحلة.

يوضع المحشي على النار حتى ينضج.