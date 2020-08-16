حكاية 4 فساتين زفاف للإعلامية مي حلمي.. أحدها تبرعت به: "مش هلبسه تاني"

لايف ستايل

4 فساتين زفاف، تألقت بهم الإعلامية مي حلمي، خلال حفلي زفافها، فعلى الرغم من إلغاء حفل الزفاف الأول في أكتوبر 2018، إلا إنها كانت شاركت بصور من فسانين زفافها الذي لم يتم، لتحتفظ فقط بصور تذكارية لهم.

وفي مارس 2019، فاجأ الثنائي متابعيهما بالاحتفال مُجددًا بحفل زفافهما، التي ظهرت من خلاله "مي" بفستانين آخرين، مختلفين تمامًا عن السابقين.

ومع إعلان انفصال الثنائي، قررت "حلمي" التبرع بأحدها، الذي وصفته بأنه الأقرب لقلبها، لكنها أرادات إهداءه لمن تحتاجه.

ويرصد "هُن" حكاية 4 فساتين زفاف للإعلامية مي حلمي

فستان البروفة

فستان أبيض فضفاض، تميز بكونه دون أكمام، ويحمل نقوشا بسيطة، من توقيع مصممة الأزياء نهلة، كان الظهور الإول للإعلامية، بفستان الزفاف، وذلك خلال استعداداتها لحفل الزفاف الأول الذي لم يكتمل

فستان الحفل الملغى

فستان بدون أكمام كم الجوبير، منفوش قليلًا، بلون "الأوف وايت" مع اكستنشن منفوش من الشيفون المُبطن، كانت الإطلالة الثانية لـ مي، والأولى بحفل الزفاف الأول، قبل أن يخبر "رشاد" المدعوين وقتها بإلغاء الحفل لعدة أسباب.

فستان عقد القران

فستان أبيض من الجوبير، المميز بالورود المُفرغة والبارزة، مفتوح من جهة الظهر، مع طرحة بيضاء طويلة تقليدية، من الشيفون دون تطريزات، كان الفستان الذي ارتدته الإعلامية خلال حفلة عقد قرانها، قبل الزفاف الذي تم في مارس 2019.

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فستان الزفاف الأخير "تبرعت بيه"

إطلالة مميزة ومختلفة ظهرت بها الإعلامية، خلال حفل زفافها الذي عُقد في مارس 2019، حيث ظهرت بفستان أبيض منفوش، مختلف تمامًا عن السابقين.

وجاء الفستان "كب" بدون أكمام من الجوبير من أعلى، مصنوع من التُل والشيفون من أسفل، ذو نفشة متوسطة.

كما جاء الجزء الأسفل مزود بالورود المُفرغة، ومن الظهر، الذي جاء من الشيفون.

وبالتوازي مع إعلان "محمد رشاد" انفصاله عن الإعلامية، كانت الأخيرة أعلنت عن تبرعها بفستان زفافها الأخير، والذي تم بالفعل، حيث نشرت مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، معلقة: "المرة دي غير قررت أهدي فستان فرحي لعروسة هتتجوز قريب، أيوه فستان من فساتيني هدية، بما إني أكتر عروسة لبست فساتين فرح لنفس ذات الفرح، فقررت أهدي فستان منهم وخصوصا أقربهم لقلبي، لحد يكون قرب يتجوز، حد يكون ناقصه فستان الفرح".

وتابعت: "بما إني عارفة معاناة فستان الفرح عاملة إزاي، الفرحة مش إني أركن الفستان فوق الدولاب بعد الجواز، الفرحة إني أفرح غيري بأغلى حاجة عندي، اه ليه ذكري حلوه بس أنا لبست بدل الفستان أربعه إيه المشكلة أما أهدي حد فستان من 4، وياريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسو تاني نفرح غيرنا".

انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

الجدير بالذكر إن الفنان قام على الفور بحذف صور زوجته، وإلغاء متابعتها نهائيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم دون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "بعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش، أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا، بتابعني أو متعرفنيش أصلًا، إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم، لأني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش، وفي الأول والآخر ياريت نراعي أن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

وتابع: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو، وكل شيء نصيب وقدر من ربنا، وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي، والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا، وده هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".

وكانت مي حلمي، أكدت أنها لا تعرف حتى الآن حقيقة انفصالها أو طلاقها من زوجها الفنان محمد رشاد.

وأضافت "مي"، عبر "ستوري" صفحتها بإنستجرام: "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت بخبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط، وآسفة حاولت التأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة، لكن تليفونه مغلق حتى الآن".