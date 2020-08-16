الامارات | حقيقة هروب الدمية أنابيل من متحف الرعب

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب الدمية أنابيل من متحف الرعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الماضية جدلاً واسعاً حول الدمية الشهيرة «أنابيل»، التي استلهمت منها سلسلة أفلام رعب عالمية، بعد تداول شائعة تفيد بهروبها من متحف «وارن» للسحر في مونرو بولاية كونيتيكت الأميركية، والذي تعرض فيه.

وانتشرت الشائعة بعد أن قام شخص ما بتحديث صفحة الدمية على «ويكيبيديا» ليعلن أنها هربت في 14 أغسطس في الساعة 3 صباحاً وفقاً لموقع The Wrap.

ولكن الحقيقة أن «متحف وارن» مغلق منذ عام 2018، ولم يعد يعمل بعد وفاة كل من إد ولورين وارين.

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