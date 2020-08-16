شاب يخسر 100 كيلو من وزنه في 14 يوما بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

خسر شاب أمريكي نحو 100 كيلو غرام من وزنه على مدار 14 يوما فقط، إثر اتباع حمية غذائية قاسية اعتمدت على تناول البطاطس فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، بلغ وزن الشاب الذي يدعى ديلان وال نحو 193 كيلوجرام، قبل أن يقرر إنقاص وزنه حتى لا يصاب بأمراض السمنة، وفق ما ذكر موقع "سبونتيك".

ولم يتناول صاحب الـ21 عاما شيئا سوى البطاطس والمياه على مدار أسبوعين كاملين، لتقليل السعرات الحرارية التي تدخل إلى جسده.

ومارس ديلان التمارين الرياضية بشكل مكثف وقاس.

وتسبب الفقدان الكبير للوزن في ترهل الجسد بشكل كبير، ما يستدعي التدخل الجراحي لإزالة الجلد الزائد.