يكبرها بـ14 عاما وكانت إحدى معجباته.. لقطات من قصة حب تامر حسني وبسمة بوسيل

علاقات و مجتمع

كانت واحدة من ضمن معجباته، تطور بها الأمر حد العشق، فصوره تملأ أرجاء غرفتها وعالمها الصغير، كان لديها حلم منذ صغرها أن تصبح زوجة له، اتجهت لعالم الغناء للتقرب والتودد له، لم يشكل فارق العمر الذي تخطى 14 عامًا بينهم أي عائق، فقط أرادت أن تصبح شريكته، حتى حققت المغربية بسمة بوسيل حلمها بالزواج من الفنان تامر حسني والسيطرة على قلبه وحياته.

يُكمل اليوم 16 أغسطس، الفنان تامر حسني عامه الـ43، ويُقدم هُن قصة حبه وزواجه من بسمة بوسيل، خلال السطور التالية.

سرد الفنان تامر حسني، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC"،"كانت بتتعامل مع صوري كأني خطيبها أو زوجها في المستقبل منذ صغرها وورتني كراسة فيها كلام حب ليا".

شاركت بوسيل في برنامج إستار أكاديمي في النسخته السادسة ووصلت للنهائيات واحتلت المركز الثاني، وعن اللقاء الأول الذي جمع بينها وبين حسني، كان خلال إحيائه حفلا بالمغرب، وكانت أعدت مسبقا لذلك اللقاء وطلبت وساطة بعض من أصدقائهما المشتركين أن يرتب لذلك اللقاء خصوصا أنها كانت من المعجبات بتامر حسنى.

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وتابع: "كنت ساعتها في الزحمة ومعرفتش أشوفها كويس، واتضح بعد كده أنها اتجهت للأغاني عشان تقرب مني والغناء معي، وأنا بحب صوتها جدا والأغاني بتاعتها معروضة حتى الآن".

وعن كيفية تعامل بسمة مع معجبات حسني، قال إن زوجته بسمة تتعامل بشكل لائق مع معجبيه من الفتيات، ولكنها أحيانًا تشعر بالغيرة خارج عن إرادتها، كما أنه هو أيضًا يشعر بالغيرة عليها.

وأضاف "حسني" خلال حواره "بسمة بتستقبل كل اللي بيحبوني بشكل كويس، ومرة كنت في إحدى الحفلات، كانت فيه فتاة مش معاها تذكرة بس عاوزه تحضر الحفل، فسألت عن بسمة بقول هي بسمة راحت فين، اكتشفت أنها راحت تدخلها من بره".

وتابع: "أحيانا زوجتي تعاتبني بطريقة بسيطة من طريقة إعجاب الفتيات بها، عقلها ممكن يصغر شوية في بعض المواقف، تقولي مثلا هي اللي سلمت عليك بس أنت كنت باصص لها بصة غريبة كده".