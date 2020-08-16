أُصيبت بجلطة في الرئة..حساب مي ماهر يكشف تطورات حالتها الصحية: انكتب لها عمر جديد

علاقات و مجتمع

"الحمد لله حمدًا كثيرًا مي ماهر في بيتها وبتتحسن ربنا كتب ليها عمر جديد وربنا نجاها الحمد لله"، بهذه العبارة كشف حساب اليوتيوبر مي ماهر، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تطور الحالة الصحية لها عقب تعرضها لجلطة في الرئة ألزمتها المستشفى.

وتابع حساب اليوتيوبر، "قريب إن شاء الله تشد حيلها كدة وتطلع تطمن كل حد قلقان عليها وبيسأل عليها طول الوقت".

"يارب ترجع تعملنا أكلها الجميل تاني"، بهذه العبارة واصل حساب اليوتيوبر "هي مصممة إني أطلع وأطمنكم عليها إنها في بيتها وإنها بتتحسن، متقلقوش كل حد باعت حاجة هوريهالها وواثقة إنها هتكون سعيدة جدًا بكلامكم ووجودكم".

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مي ماهر تتعرض لوعكة صحية

قبل أسبوع مضى تعرضت اليوتيوبر مي ماهر، للإصابة بجلطة في الرئة وهو الأمر لاذي أدخل متابعيها في حالة من الحزن، داعين لها بالشفاء العاجل، وكشف حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، تطور حالتها الصحية بعد الوعكة الصحية التي عانت منها.

وقال حساب اليوتيوبر، "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة الحزن التي خيمت على رواد "السوشيال ميديا" لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي أصيب بجلطة في المخ لكن جرى تشخيصه بصورة خاطئة، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته عقب أيام داخل أحد المستشفيات الكبرى.

قبل أيام نشر حساب اليوتيوبر مي ماهر، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نبأ إصابتها بجلطة في الرئة، وهو الأمر الذي أدخل متابعيها في حالة من الحزن، داعين لها بالشفاء العاجل.

عاد حساب اليوتيوبر مجددًا يطمئن جمهورها عليها، ويكشف عن التطورات الصحية لها، معلنين خروجها من العناية المركزة، "الحمد لله مي خرجت من العناية ربنا نجاها، هطمنكم عليها أول ما تكون قادرة إن شاء الله".

وأضاف حساب اليوتيوبر، موجهًا الشكر لمتابعيها على الدعوات المكثفة التي تلقتها مي، "شكرًا لكل حد دعا لمي يعرفها أو ميعرفهاش، أكيد أما تشوف حبكم ليها ده هتكون سعيد جدًا".