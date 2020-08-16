رانيا فريد شوقي تروي ذكرياتها مع شويكار: وقفتي جنبي بعد وفاة أبويا

علاقات و مجتمع

قبل يومين رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عامًا، تاركةً تاريخ طويل من الأعمال الفنية، أبرزها الثنائيات التي جمعتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، أثناء زواجهما لفترة طويلة ثم انفصلا، واستعادت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة مشاركةً صورة لها من مرحلة الشباب.

"سيدتي الجميلة أحلى ست وقفت علي خشبة المسرح ودلوعة السينما والإنسانة الراقية والقلب الأبيض أنا محظوظة إني عرفتك عن قرب من طفولتي"، بهذه العبارة بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي حديثها عن ذكرياتها مع شويكار، مضيفةً "فاكرة لما كنا بنسافر المعمورة وإنتي معانا ماكناش بنبطل ضحك من خفة دمك وتلقائيتك، إنسانة بسيطة طيبة بتحترم الكبير".

وتابعت رانيا، "رغم صداقتها لبابا وماما عمرها ما كانت بتقوله يا فريد دايما تقوله يا أستاذ فريد ودايما تتكلم عنه بكل خير وحب، ويوم مشروع تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحية كان أبويا اتوفى، كلمتك وعزمتك على عرض التخرج، وكانت مسرحية سيدتي الجميلة إخراج دكتورة سميرة محسن، استاذتي متأخرتيش عني و نورتيني وأسعدتي قلبي".

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الكثير من الذكريات التي جمعت بين الفنانتين تحدثت عنها ابنة فريد شوقي، "أنا بعترف إن سيدتي الجميلة واحدة بس هي شويكار، محدش يعمل الدور ده غيرها، بس رغم خوفي وحزني لوفاة أبويا واللي كنت اتمني وجوده في يوم تخرجي من المعهد، وجودك واهتمامك أسعد قلبي أوي، وفاكرة حضنك الدافي، وانتي بتهنيني وكلامك الجميل بعد العرض".

وفاة الفنانة شويكار

وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنانة شويكار في ذمة الله".