علاقات و مجتمع
احتفلت خبيرة التجميل ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني، بطريقة مختلفة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وشاركت بسمة صورة تجمعها بتامر حسني، وظهرا خلالها مرتديين تيشرت مطبوع عليه صورته.
وأرفقت بوسيل تعليقًا على الصورة التي شاركتها موجهة رسالة لزوجها، قائلةً "كل سنة وأنت حبيبي".
وتغزل الفنان في زوجته ردًا على رسالتها، قائلًا: "كل يوم وأنتي حبيبتي وروحي وعمري".
يذكر أن الفنان تامر حسني، يصور حاليًا فيلمه "مش أنا"، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"تيشرت عليه صورته".. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني: كل سنة وأنت حبيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.