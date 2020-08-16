بين الأصل والصورة.. ابنة عمر الحريري تروي كواليس صورة أبناء "سكر هانم"

علاقات و مجتمع

"صورة مميزة بالنسبة ليا فهي تعتبر تواصل الأجيال اسمنا أبناء (سكر هانم)" هكذا نشرت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، ميريت، صورة لأبناء الأبطال الأربعة للفيلم الكوميدي سكر هانم، الذي عرض قبل 60 عامًا، فهي الصورة التي أتت ضمن سلسلة تسعى ابنة الفنان الراحل في تقديمها بعنوان "صورة في برواز".

"صورة في برواز" هو الهاشتاج الذي أنشأته "ميريت" قبل شهرين، تعبر من خلالها عن انطباعها الشخصي تجاه الشخص المبدع الذي التقطت معه الصورة، بحسب حديثها لـ"هن"، لتحقق عددا من الصور مع نجوم كبار وشباب منهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والفنان سمير صبري والإعلامي مفيد فوزي وغيرهما: "نزلت فوق الـ100 صورة".

تهتم "ميريت" بالتواصل بين الأجيال القديمة والحالية من الفنانين، فهي الأمين العام لجمعية أبناء فناني مصر، التي أسست في العام 2016: "إحنا عملنا الجميعة دي.. عشان نتواصل مع بعض ودايمًا بنعمل لقاءات ونداوت.. لكن للأسف كورونا وقفتنا لفترة".

Advertisements

روت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، كواليس الصورة التي أسمتها "أبناء سكر هانم"، إذ تعود للعام الماضي 2019، حينما دعها المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، لتكريم والدها "الحريري": "كانوا عاملين مسرحية سينما مصر.. وهي عبارة عن اسكتشات منهم جزء من فيلم سكر هانم".

رغبت "ميريت" بأن يكون التكريم لفيلم سكر هانم، وهو ما وافق عليه المخرج المسرحي، لتقترح بعد ذلك فكرة صورة "أبناء سكر هانم"، فهي على تواصل مع أبناء أبطال الفيلم، بحكم توليها منصب أمين عام الجمعية، كما أنها تعاونت مع الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي في مسلسل "ليه لأ".

"اتكرمنا واتصورنا الصورة دي بنفس ترتيب المشهد اللي كان في الفيلم"، وقبل يومين نشرت "ميريت" الصورة عبر حسابها على "فيس بوك"، لتتفاجأ بردود الفعل الإيجابية وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "صورة خاصة جدًا.. والناس عندها نوستالجيا ناحية أي حاجة للماضي.. ودي من أهداف الجمعية".

ذكريات خاصة تربط "ميريت" مع والدها الراحل عمر الحريري بفيلم "سكر هانم"، الذي لم يشهد النجاح وقت عرضه: "الناس مكنتش متقبلة فكرة أن راجل يلبس ست.. مكنش ناجح في الأول زي ما الناس بتحبه دلوقتي".

لم يعكس الفيلم شخصية الفنان عمر الحريري الحقيقية، الذي جسد دور شخصية ساذجة، وهي عكس حقيقته: "والدي شخص موزون وهادي الطباع.. عمره ما كان ساذج.. عشان كدا في الأول مكنتش بحب أشوف الفيلم دا".

دخول "ميريت" عالم الفن جعلها تدرك مدى صعوبة الأدوار الكوميدية: "الكوميديا هي أصعب أنواع التمثيل.. ووالدي كان عنده قدرة عالية من الإبداع وعشان كدا نجح في الدور وقدر يمثله صح.. ودلوقتي بقيت أحب الفيلم جدًا".