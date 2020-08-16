الامارات | فوائد الحمية الغذائية 12:12.. أسهل أنواع الصيام المتقطع

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحمية الغذائية 12:12.. أسهل أنواع الصيام المتقطع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الألماني للتغذية بأن الصيام المتقطع يتمتع بفوائد صحية عديدة؛ إذ يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، كما أنه يعمل على تحفيز عمليات التجدد والإصلاح بالجسم، ما يحد من خطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية والأزمات القلبية والسرطان، فضلاً عن التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأضاف المركز أن الصيام المتقطع له أشكال عدة، أسهلها على الإطلاق حمية 12:12، أي تناول الطعام على مدار 12 ساعة، والصيام على مدار 12 ساعة أخرى.

وتطبيقاً لهذا المفهوم يمكن تناول الطعام من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء.

Advertisements

ويراعى خلال اتباع هذه الحمية الغذائية الالتزام بتناول ثلاث وجبات صحية تتسم بالتنوع والتوازن، أي تشتمل على البروتينات الخفيفة والألياف الغذائية والدهون النباتية الصحية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن، مع الابتعاد عن المخبوزات والمعجنات والسكريات والدهون والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.

ولتدعيم حمية 12:12 ينبغي ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة وتمارين تقوية العضلات؛ إذ يسهم ذلك في تسريع وتيرة التخلص من دهون الجسم والتمتع بالرشاقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news