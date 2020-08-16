الامارات | ما هي أغنية عيضة المنهالي الجديدة التي حظيت بمليون مشاهدة خلال ساعات !

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أغنية عيضة المنهالي الجديدة التي حظيت بمليون مشاهدة خلال ساعات ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأسلوب غنائي موسيقي مختلف، وكلمات تحمل فكرة وموضوعا جديدين على الساحة الفنية، أطلق "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي من ألحانه وغنائه أغنية جديدة حملت عنوان الشوق (الحجر)، محققاً أكثر من مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى بعد عرضها على قناته الرسمية على "يوتيوب"، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد المسافري، والذي يقول في مطلعها:

الشوق شوّق شوق و شوق

والحجر طوّل وزودها

حسبي على الحجر كنّه طوق

والناس بالغـصب يوّدها

في الحجر كن النفس مخنوق

وعيشة لياليِه سوّدهٌـا

وأكد المنهالي أنه سعيد بالفكرة الجديدة التي تربط بين العشق والإشتياق وضيق الحجر الذي تعيشه الكرة الأرضية هذه الايام، موضحاً أنه تشجّح على تسجيلها وطرحها سريعاً لأنها تتضمن روحاً متميزة في الكلمة واللحن، حيث قام بتسجيل الأغنية في استوديو الوطن في دبي، بعد أن قام بتوزيع الأغنية الموزع ميثم علاء الدين، مجدداً تعاونه وثقته بمهندس الصوت ماجد صالح في عملية المكس والماسترنغ.

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هذا وقام "صوت الإمارات" بطرح الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" من خلال فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية أثناء الغناء، الى جانب بثها على جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات

الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.

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