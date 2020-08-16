الامارات | أصولها مصرية.. وفاة زوجة الروائي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز

شكرا لقرائتكم خبر عن أصولها مصرية.. وفاة زوجة الروائي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت اليوم الأحد، مريسدس بارشا، أرملة الروائي الكولومبي الشهير، غابرييل غارسيا ماركيز عن عمر 87 عاماً.

وقالت وزيرة الثقافة المكسيكية أليخاندرا فراوستو في تدوينة عبر حسابها على “تويتر”: تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن مرسيدس برشا كانت تعاني من مشاكل تنفسية وأنها كانت تقيم في العاصمة مكسيكو.

وكان غارسيا ماركيز، المتوج بجائزة نوبل للأدب في 1982، وولد في أراكاتاكا في كولومبيا في 1927، توفي في 2014 في مكسيكو.

وعبر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تعازيه للعائلة. وكتب "اليوم توفيت مرسيدس بارشا التي كانت حب حياة مواطننا الحائز على نوبل غابرييل غارسيا ماركيز ورفيقته بلا شروط"، مؤكدا "تضامن" كولومبيا مع عائلتهما.

وتزوج غارسيا ماركيز ومرسيدس بارشا في 1958 وعاشا معا حتى وفاة الكاتب.

ومرسيدس بارشا التي ولدت لمهاجرين مصريين، ولدت وعاشت في ماغانغوي في كولومبيا حيث كان والدها يملك صيدلية. وكان غارسيا ماركيز يعرفها منذ الطفولة عندما كان يتنقل مع والده لبيع أدوية من قرية إلى قرية.

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