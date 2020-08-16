رضوى الشربيني تُصفق لشخص خدع فتاة: الشيطان يقولك إنت برنس

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صفقت الإعلامية رضوى الشربيني، لشخص خدع إحدى صديقاته، على الهواء، واصفه إياه بـ "الجاحد"، حيث أوهم هذا الرجل صديقته بحبه لها ورغبته في الارتباط ثم اختفى بضع الوقت وعاد إليها يتحدث عن أنه كان يرغب فعليًا في الارتباط بها ولكن والده رفض تلك الزيجة، بينما اكتشفت الفتاة بعد ذلك أن والده متوفى منذ 3 سنوات.

وقالت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على شاشة "CBC": "تحياتي ليك بجد، حركة جديدة، الشيطان يقولك إنت برنس"، موضحة أن ما قام به الشاب نوع من أنواع الخداع ولكنها طريقة جديدة تستحق من الفتيات أن تأخذ احتياطاتها من ذلك.

ونصحت الإعلامية، الفتاة بفكرة مجنونة، حيث قالت لها: "اعرفي عنوانه، وخدي قُرص وكحك من بتوع المقابر، وكُتيبات التي توزع في المقابر، واذهبي له وقوليله تعالى نروح لباباك نعرف منه سبب رفضه إيه".