رضوى الشربيني: الحب عامل زي النبات.. لازم نرويه وإلا هيموت

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تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عن السبب وراء مّوت الحُب فجأة ما بين اثنين مرتبطين أو زوجين، فذكرت أن الحب أشبه بالنبات، كلما يتم رعايته سيطرح وينمو ويكبر، وعندما نتجاهل ريه بالماء سيموت فجأة، وذلك خلال برنامجها "هي وبس"، على شاشة "CBC سفرة".

وأضافت "الشربيني"، أن الحب يجب رعايته بالاهتمام والحب والعطف والمشاركة، "لو الوردة محطناش ليها مياه ومخرجنهاش في الشمس هتموت، لو فيه راجل في حياتك مش بيهتم بيكي ومش بيحترمك ومش بيقدرك هو كده بيقتل حبك فيه بداخلك".

وشددت الإعلامية، على ضرورة وجود الحب والوفاء والرعاية والاحترام والتقدير بين أي اثنين مرتبطين، كي تستمر قصة حبهما، حتى بعد أن تتكلل بالزواج، عليهم المحافظة على تلك المبادئ، موضحة أن الفرق الوحيد بين السيدة والأخرى هو "الأمل".