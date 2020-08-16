فتاة سعودية تتهم شقيقها باغتصابها لمدة 6 سنوات: أنا الآن أم

علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة باتت واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية وذلك بعد خروج فتاة تتهم شقيقها باغتصابها 6 سنوات بعلم أهلها.

وظهرت الفتاة التي تدعى غدير عودة الأحمدي، في مقطع فيديو يظهر هويتها الشخصية سجلته واتهمت شقيقتها وائل الأحمدي باغتصابها.

وقالت في مشاهد الفيديو إنها حاولت بشتى الطرق أن تقنع أهلها ليتصرفوا التصرف الصحيح تجاه شقيقها لكن من دون فائدة، لافتة إلى أن شقيقها أقسم يمينا على القرآن لذويها بعدما كشفت لهم حقيقته منكرا ما كان يفعل، وأكمل حياته وبقيت الحقيقة مخفية "أنا اليوم أقف لأقول: "كفى .. كفى".

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وقالت إنها ليست الضحية الوحيدة، ولكنها ليست في وارد الحديث عن معاناة فتيات أخريات، كما كشفت أن شقيقها وائل ممرض بأحد مستشفيات جدة، "أنا الآن أم وكل همّي أن أحمي ولدي من ناس مثل وائل".

وختمت بالقول إن شقيقها وائل مغتصب ومتحرش بالأطفال، داعية الآباء والأمهات لحماية أبنائهم منه.

وعلى إثر ذلك، دشن مغردون سعوديون هاشتاغ #وائل الأحمدي_متحرش عبروا من خلاله عن غضبهم، وأبدوا تضامنهم الكامل معها، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تهتز على وقع فيديو هذه الفتاة التي أكدت تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها.

ونشرت حسابات سعودية فيديو الفتاة وعلقت بالقول: "غدير عيد الأحمدي تظهر في فيديو تقول فيه إنها تعرضت للتحرش والاغتصاب من أخيها، وعائلتها ترد أخوها حافظ القرآن وحلفناه على المصحف وحلف أنه لم يفعل شيء".

يذكر أن الهاشتاج الذي تصدر باسم الفتاة وأصبح ترند على موقع "تويتر"، تضمن ردود أفعال ما بين مشكك في ما قالته الفتاة التي تقيم حاليا خارج السعودية، بينما طالب البعض الشرطة بفتح تحقيق في الواقعة.