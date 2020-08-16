ندى بسيوني تحتفل بإقامة معرض ابنتها: تحملت مسؤولية تربيتها وحدي

علاقات و مجتمع

بعد أيام قليلة من رحيل والد ابنتها الوحيدة "مايا" الفنان سناء شافع، احتفلت الممثلة ندى بسيوني بإقامتها أول معرض لابنتها.

كتبت ندى بسيوني تعليقا على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "كم أنا فخورة بلوحاتكً ومعرضك يا مايا ابنتي الوحيدة والتي وهبتها عمري وتحملت مسؤوليتها وحدي في الحياة منذ ميلادها وكنت أيضا ما أزال في مرحلة الدراسة والنتيجة فتاة رائعة تخرجت في الجامعة الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف واليوم تعرض لوحاتها في المعارض المصرية والعالمية".

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وتضيف :"تعبي مرحش في الارض، جميل انا تري ما بنيته وحدك في الحياه ينير لك الدنيا".

ندى بسيوني تتعرض لانتقادات بسبب سناء شافع وترد "بعزي كل الناس"

موجة من الانتقادات والهجوم تعرضت لهم الفنانة ندى بسيوني من قبل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بسبب الفنان الراحل سناء شافع، الذي توفي قبل يومين.

وشاركت الفنانة متابعيها صورة للفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس، ووجهت لها رسالة قالت خلالها، "ألف رحمة على أيقونة الفن والجمال الجميلة شويكار، اللهم اجعل مثواها الجنة وثبتها عند السؤال".

العديد من التعليقات تلقتها الفنانة ندى بسيوني من متابعيها، يهاجمونها من خلالها على تجاهلها تقديم واجب العزاء في زوجها السابق الفنان سناء شافع، مع حرصها على نعي الفنانة شويكار والفنان سمير الإسكندراني، فكان من أبرز التعليقات، "ليه أبو بنتك وزوجك السابق وأستاذك سناء شافع، مقدمتيش له التعازي وتنعيه أظن عيب قوي".

فيما تساءلت أخرى، قائلةً "ليه حضرتك منزلتيش عزاء للدكتور سناء شافع الله يرحمه، أنا قاعدة دلوقت بسمع حوار له عن حضرتك بيحترمك جدا وبيقدرك".

وتعجبت إحدى المتابعات، قائلةً "أنا مش فاهمة الناس اللي داخله تسألها معزتيش في زوجك السابق هو أنتوا ليه بتدخلوا في حياة الناس كده أنتوا مالكم بجد كل واحد حر في حياته يا ناس كفاية تحشروا نفسكم في دواخل الناس يا ساتر يا رب منكم بجد".

لتخرج الفنانة ندى بسيوني عن صمتها وتحسم الجدل في شأن هذه المسألة قائلةً، "أنا أول واحدة نزلت تعزية في فيس بوك وتويتر وأدخلي حضرتك على المواقع نزلت تعزيتي برغم انفصالي عنه من سنين طويلة، منذ كنت طالبة، يا ريت لا ننتقد وخلاص وبدون التأكد، أنا بعزي كل الناس لأن العزاء واجب".

ورحل منذ 3 أيام الفنان سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.