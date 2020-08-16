بعد الإلغاء بسبب كورونا.. عودة عروض الموضة بشكل جديد ومميز

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يتزامن شهر سبتمبر مع موعد أسابيع موضة الأزياء الجاهزة التي تقام عادةً في كل من نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

ومع انتشار وباء كورونا عالمياً في بداية 2020، ألغيت العديد من العروض وتحول بعضها إلى فعاليات افتراضيّة. لكن يبدو أن هذا الواقع سيتغيّر قريباً وستعود العروض، لكن بصيغة جديدة تجمع بين العالمين الواقعي والرقمي بتكامل لافت، وفقا لـ"العربية".

عروض ربيع وصيف 2021 ستقام خلال الشهر المقبل بصيغ منها الحقيقي ومنها الافتراضي، وفق الإجراءات المفروضة من جانب السلطات المحلية وإمكانيات دور الأزياء العالمية.

في باريس، أعلن اتحاد الأزياء الراقية استئناف فعاليات أسبوع الموضة للأزياء الجاهزة كما كان قبل انتشار وباء كوفيد 19. وسيترافق هذا الحدث مع إطلاق منصّة رقميّة مخصصة لنقل العروض إلى جميع الأشخاص المتواجدين في أنحاء مختلفة من العالم، والذين لن يتمكنوا من حضورها بشكل مباشر.

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وقد سبق أن تمّت تجربة هذه الصيغة الرقمية خلال أسابيع الموضة التي جرت خلال شهري يونيو ويوليو السابقين للتعويض عن التغييرات التي شهدتها روزنامة الموضة بفعل الأزمة الصحيّة التي أجبرت هذا القطاع على التوقف عن العمل في جميع أنحاء العالم.

عودة العروض لن تقتصر فقط على فعاليات أسبوع باريس للموضة، بل ستشمل أسابيع موضة أخرى. ومن المنتظر أن يمتد أسبوع نيويورك للموضة على 3 أيام فقط بحيث يقام من 14 إلى 16 سبتمبر ويمكن أن يمتد حتى 17 منه في حال كان عدد المشاركين يسمح بذلك. هذا وكانت داري Marc Jacobs وMichael Kors قد أعلنتا سابقاً عن عدم تمكّنهما من تحضير مجموعات جديدة نتيجة العزل المنزلي وإقفال المعامل المصنّعة لأزيائها بسبب جائحة كورونا.

في سياق متصل، كان أسبوع ميلانو للموضة أعلن عن إطلاق فعالياته بين 22 و28 من سبتمبر المقبل وعن تضّمنها حوالي 50 مناسبة. أسبوع الموضة الإيطالية سيعتمد على خليط من العروض الواقعية والافتراضية، وقد أعلنت 28 دار أزياء عن تقديمها لعروض مباشرة منها: Fendi وMax Mara وEtro وMarni وVersace بالإضافة إلى عرض Prada الذي سيحمل لأول مرة توقيع راف سيمونز المدير الإبداعي الجديد لهذه العلامة وسيكون من العروض المنتظرة جداً من قبل المتابعين ونقاد الموضة على السواء.