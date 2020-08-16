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مقادير كيك الزرع

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كتب: هن -

03:18 ص | الأحد 16 أغسطس 2020

كيك الزرع

تبحث الأمهات عن أشكال مختلفة من الحلوى لتقديمها لأطفالهن حتى يقبلن على تناولها، ولذلك تقدم "هُن" كيك الزرع بشكلها الشهي واللذيذ.

مقادير كيك الزرع

نصف كيلو بسكويت شوكولا سادة

نصف كيلو بسكويت فانيليا

نصف كيلو فريز وتفاح وموز

نصف كوب حليب

كيس بودرة آيس كريم فانيليا

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كريم شانتيه

ملعقة قشطة كبيرة

رشة فانيليا

سوداني مجروش

طريقة تحضير كيك الزرع

اطحني بسكويت الشوكولا والفانيليا.

اخلطي الحليب وبودرة الآيس كريم والفانيليا والقشطة، واضربيها بالمضرب ثم ضعي الخليط في كيس حلواني.

ضعي طبقة من بسكويت الفانيليا مع السوداني ثم طبقة من خليط الكريما ثم طبقة من الفاكهة المجففة وطبقة أخرى من بسكويت الفانيليا والسوادني ثم طبقة من بسكويت الشوكولا وضعيها في الثلاجة بعض الوقت، وزينيها بالفاكهة.

قومي بتسييح الشوكولا، ثم ضعيها في أكواب الورق وغلفيها من الداخل بالشوكولا ثم ضعيها في الثلاجة. 

انزعي كوب الورق من الشوكولا ثم ضعي على الوجه طبقات من البسكويت وخليط "الكريم شانتيه" ويمكنك تزيينه بحسب الرغبة.

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