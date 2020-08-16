باسم ياخور يغازل زوجته في يوم ميلاده: هادية ورايقة وبنت عيلة

علاقات و مجتمع

دائمًا ما يعبر الفنان السوري باسم ياخور عن حبه لزوجته الكاتبة السورية رنا الحريري، التي تنتمي لأصول أوكرانية، من خلال نشر العديد من الصور التي تجمع بينهما عبر حساباته الرسمية وهو يتغزل بها وبجمالها، كذلك هى الأخرى، حيث تعتبره السكن والأمان لها حينما تبحث عن السلام الداخلي.

علاقة حب كبيرة جمعت بين الفنان السوري وزوجته، التي تتمتع بجمال خلاب، دفعها إلى الاشتراك في إحدى مسابقات الجمال في أوروبا، حيث نشرت صورة لها جمعتها بشقيقتها عبر حسابها الخاص على فيس بوك، بالزي الألماني التراثي.

ويتزامن اليوم 16 أغسطس يوم ميلاد الفنان باسم ياخور، ويُقدم "هُن" لقطات من علاقته مع زوجته الكاتبة السورية رنا الحريري، خلال السطور التالية.

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اشتهرت "رنا" بجمالها الأخاذ والذي ورثته عن والدتها ذات الأصول الأوكرانية، وقال عنها "ياخور" في أحد البرامج التلفزيونية، إنها "من عائلة مسيحية مطلعة على تاريخ الإسلام".

منذ زواج رنا الحريري، وباسم ياخور، خطفت الأنظار بجمالها بين زوجات النجوم العرب، سرقت قلبه واستحوذت عليه أثناء مسلسل "صبايا"، الذي لاقى رواجًا واسعًا في العالم العربي.

أنجب الفنان باسم ياخور من زوجته رنا الحريري، ابنهما "روي" أو إبراهيم.

تعرض الفنان وزوجته لكثير من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه لا يقبل أن تتعرض حياته الزوجية للانتقادات، حينما قامت إحدى المتابعات بالتعليق على إحدى الصور له، قائلة: " قد ما باسم فرفوش وحبوب، زوجته هادية وجامدة"، ما أثار غضبه ليرد قائلا: "مراتي هادية ورايقة وبنت عيلة وفرق كبير بين الرواق والهدوء والأدب والجمود، بالإضافة إلا أنه ما بيصير تحكمي على إنسان من صورة أو مقطع فيديو صغير".