أطعمة لا يجب تناولها في وجبة العشاء.. منها المخلل واللحوم

صحة

الاهتمام بوجبة العشاء لايقل أهمية عن باقي الوجبات الأخرى، لذا هناك أطعمة لا يجب تناولها في تلك الفترة التي تسبق النوم، لأنها تسبب أضرارًا صحية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، كشفت أخصائية التغذية الروسية ناتاليا كروجلوفا، قائمة بالأطعمة التي لا يجب تناولها على العشاء.

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وقالت المختصة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم، إنه لا يجب في وجبة العشاء، تناول الطعام الثقيل على الجهاز الهضمي، وخاصة اللحوم والحلويات والمعجنات.

وأضافت كروجلوفا: "تستغرق عملية هضم اللحوم - لحم الخنزير ولحم البقر والضأن - من أربع إلى خمس ساعات، كما أن هذا الطعام الثقيل لن يسمح للجسم بالراحة طوال الليل".

واستكملت :"يجب تجنب أيضا، تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وقليلة الألياف، ويشمل ذلك بشكل خاص المعجنات والحلويات المختلفة - وكل شيء يحتوي على الكثير من السكر".

كما دعت إلى استبعاد المخللات بأنواعها، من وجبة العشاء، وأما الراغبين بتقليص وزن الجسم، فيجب عدم تناول الحبوب والبطاطس.

وبدلًا من كل ذلك، أوصت كروجلوفا بتناول الأطعمة النباتية والمأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم على العشاء، وخلال الوجبة المسائية، يمكن تناول الفاكهة بدلًا من الحلوى.