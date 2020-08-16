"الإفتاء": تجوز صلاة السيدة جالسة بسبب الدوار الشديد

فتاوى المرأة

قد تضطر النساء للصلاة وهى جالسة لشعورها بالدوار، وهو ما دفع إحدى السائلات لسؤال دار الإفتاء المصرية عن مدى صلاح الصلاة في تلك الحالة.

ونشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" جاء فيه "حكم الصلاة وأنا جالسة بسبب الدوار الشديد؟".

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وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه تجوز الصلاة جلوسًا بسبب الدوار الشديد طالما أن الإنسان وصل إلى حالة من الدوخة الشديدة والغثيان؛ يصلي وهو جالس، ولا شيء في ذلك.

أما عن حكم كشف المرأة لقدميها في الصلاة؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن الاحتياط ستر القدمين أثناء الصلاة.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء اليوم الثلاثاء، إلى أن الإمام أبو حنيفة أجاز كشفهما، ولم يشدد على النساء في ذلك، والأخذ برأيه لا مانع منه.

وكان قد أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.