أبرزها جل الصبار وزيت جوز الهند.. 3 بدائل طبيعية لكريمات الوقاية من الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تلعب الكريمات الواقية من الشمس دور أساسي في حماية الجلد من التأثيرات الضارة لآشعة الشمس، وتعرضه للحروق، إلا أنها مرتفعة الثمن، ومكلفة للغاية، فضلًا عن احتوائها على المواد الكيميائية، لذا يلجأ البعض إلى طرق طبيعية تفيد في الوقاية من الشمس. وللتعرف على البدائل الطبيعية للكريمات الواقية من الشمس. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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