جزء وحيد من جسمك لا تغسله.. أطباء ينصحون بالاهتمام به في زمن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

أثبت العلم أن ارتداء القناع، والبعد الاجتماعي، ونظافة اليدين الدؤوبة كلها إجراءات فعّالة عندما يتعلق الأمر بمنع انتشار الفيروسات ونزلات البرد وخصوصا كورونا، ومع ذلك، فإن هناك طقوسا بسيطة أخرى للحماية الذاتية.

يرى الدكتور لون جونز، طبيب طب الأسرة في تكساس، أن غسل أنفك قد يبقيك بصحة جيدة، بحسب ما ذكر موقع "eatthis".

ويقول "جونز" إن هذه العادة طريقة فعّالة للوقاية من الفيروسات، من خلال دعم دفاعاتنا الأنفية، يمكن القضاء على الفيروسات عندما يكون الحمل الفيروسي أخف، ولا يزال الفيروس موجودا في أنسجة الجهاز التنفسي العلوي قبل أن ينتشر إلى الرئتين.

لكن الدكتور بيتر مانيز طبيب الأنف والطب بجامعة ييل وجراح قاعدة الجمجمة، يشير إلى أنه لم تكن هناك دراسات علمية قوية تدعم هذه العادة، كوقاية من الفيروسات التاجية، قائلا: "غالبا ما تستخدم الطريقة للتخلص من المواد المسببة للحساسية والمخاط، وترتبط بتحسن الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات الأنف والجيوب الأنفية، ومع ذلك، لا يوجد دليل قاطع على أنها سيحمي من عدوى كورونا"، كما ذكر موقع "ETNT Health".

ووفقا لإحدى الدراسات التي أجرتها جامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية، فإن هناك فوائد أخرى لشطف الأنف خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية المزمنة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الأعراض، مثل الاحتقان وسيلان الأنف، وانخفاض استخدام بخاخات الأنف والمضادات الحيوية.

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"تم إجراء العديد من التجارب السريرية، ويتفق معظمهم على أن غسل الأنف آمن ويوفر تحسينات كبيرة في مجموعة واسعة من أعراض الحساسية.

لذا توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA باستخدام أنواع المياه التالية:

- ماء مقطر أو معقم، يمكنك شراؤه من المتاجر، وستظهر على الملصق" مقطر "أو" معقم .

- ماء الصنبور المغلي بعد تبريده لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح فاترا، حيث يمكن تخزين الماء المغلي سابقا في حاوية نظيفة ومغلقة للاستخدام في غضون 24 ساعة.

كيف تغسل أنفك؟

قم بإمالة رأسك جانبيا مع جبهتك وذقنك بشكل مستوِ، لتجنب تدفق السائل في فمك، ثم تنفس من خلال فمك المفتوح، وأدخل فوهة الحاوية المملوءة بالمحلول الملحي في فتحة الأنف العلوية حتى يتم تصريف السائل عبر فتحة الأنف السفلية، ثم امسح أنفك، ثم كرر الإجراء، مع إمالة رأسك جانبيا، على الجانب الآخر.