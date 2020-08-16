طريقة عمل دجاج مسحب مشوي زي المطاعم وفي 5 خطوات

مطبخ

كتب: هن - 12:02 ص | الأحد 16 أغسطس 2020

تعتبر وجبة الدجاج المسحب المشوي، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، حيث تتفنن ربات البيوت في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل دجاج مسحب مشوي، على طريقة الشيف زينب مصطفى. مقادير دجاج مسحب مشوي دجاجة مسحبة ملح فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة صويا صوص 4 فص ثوم مفروم كوب زبادي بابريكا بودرة ثوم توابل شيش طاووق كركم كمون ناعم Advertisements سماق بصل بودرة زنجبيل حبهان مطحون حبهان مطحون كزبرة جافة ناعمة شطة جافة مفرومة ورق لورا مطحونة قرفة ناعمة كوب رايب بطاطس شيبس بقدونس مفروم للتزيين طريقة تحضير دجاج مسحب مشوي - تتبل الدجاجة بالزبادي والتوابل والصويا صوص والملح والفلفل الأسود. - توضع على جريل على النار ساخنة وبها القليل من الزيت. - تقلب على الوجه الآخر ويضاف لها المزيد من خليط التتبيلة. - تترك على النار حتى تمام النضج. - تقدم مع البقدونس المفروم والبطاطس الشيبس.

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