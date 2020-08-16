الامارات | انهيار عقار «معماري متميز» في القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار «معماري متميز» في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات المصرية إنقاذ 14 شخصاً، وإصابة اثنين آخرين، جراء انهيار عقار من خمسة طوابق في وسط العاصمة القاهرة، أمس.

وقالت سلطات محافظة القاهرة، في بيان، إن الأجهزة المعنية وجدت بكثافة بموقع عقار 50 بشارع قصر النيل في قلب القاهرة. وأشارت إلى أن العقار المنهار كان مبنياً على مساحة 1500 متر، ومكون من دور أرضي وأربعة أدوار، لافتة إلى أن العقار مسجل كطراز معماري متميز.

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