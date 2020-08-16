الامارات | كاليفورنيا في ظلام دامس لـ 4 ساعات

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شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا في ظلام دامس لـ 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش نحو مليوني شخص من سكان ولاية كاليفورنيا في ظلام دامس، على مدى أربع ساعات تقريباً مساء أول من أمس، في أول انقطاع للتيار الكهربائي يضرب الولاية منذ أزمة الطاقة عام 2001، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأعلنت الشركة المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا، التي تشرف على شبكة الكهرباء بالولاية عن حالة طوارئ من المرحلة الثالثة، التي بدأت بانقطاع الكهرباء الذي أضر بنحو 750 ألف منزل. ووصلت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية حول منطقة الخليج، طبقاً للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 35 درجة مئوية.
وتجتاح موجة الحر الشديدة المنطقة في وقت حساس بشكل خاص للمنطقة، حيث يجبر وباء فيروس كورونا المواطنين على البقاء في منازلهم.
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