الامارات | الشاب خالد: زالت البسمة عن وجهي بعد انفجار بيروت

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد: زالت البسمة عن وجهي بعد انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصدر نجم موسيقى الراي الشاب خالد، بعد غدٍ، أغنية بعنوان «جميلتي بيروت» تضامناً مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة.
وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة «عليا بابليشينغ» لوكالة فرانس برس «زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم».
وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر، كما جاء في البيان.
وفي إطار الأغنية تعاون الفنان مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج.
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