الامارات | «أصدقاء مرضى السرطان» تطلق «تحدي الصيف» الافتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء مرضى السرطان» تطلق «تحدي الصيف» الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان، «تحدي الصيف»، ضمن مبادرة مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية.

ووجهت الجمعية الدعوة إلى الأفراد والشركات والمؤسسات في مناطق الدولة كافة، للمشاركة في التحدي، الذي يأتي في إطار تحقيق أهداف الجمعية الرامية، إلى تعزيز الصحة العامة والتفاعل المجتمعي، إضافة إلى جمع التبرعات لدعم مرضى السرطان، حيث يتوجب على المشاركين السير 8000 خطوة يومياً للإسهام في تحقيق مليون خطوة مع نهاية التحدي.

ويمكن للراغبين في المشاركة في التحدي الانضمام أفراداً أو فرقاً من الشركات والمؤسسات عن طريق إدخال اسم الشركة، واتباع ثلاث خطوات بسيطة، تبدأ بتحميل تطبيق «لنحيا» الرياضي الذكي (Relay by FOCP)، الذي أطلقته الجمعية، أخيراً، المتوافر على متجر تطبيقات أبل (Apple App Store)، إضافة إلى متجر «ألعاب غوغل» (Google Play Store)، ثم التسجيل والانضمام إلى عائلة مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، وأخيراً التسجيل والانضمام للمشاركة في «تحدي الصيف»، إذ بمجرد تفعيله، سيقوم التطبيق بعد خطوات المشارك.

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وقال مدير برنامج الشؤون المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بدر الجعيدي: «تهدف الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى جمع التبرعات لدعم مرضى السرطان، وفي الوقت ذاته تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي يساعدهم على الوقاية من مختلف أنواع السرطانات، وندعو كل المقيمين على أرض دولة الإمارات من أفراد ومؤسسات إلى المشاركة في هذا التحدي، الذي يسهم في المحافظة على صحتهم، وضمان مشاركتهم في قضية مجتمعية نبيلة».

ويُنظّم التحدي الصيفي لمسيرة «لنحيا» الرياضية برعاية «شركة فاست لمقاولات البناء»، الراعي الرسمي، التي أسهمت بـ50 ألف درهم لدعم قضية مرضى السرطان، على أن تُقدم الجوائز تحت رعاية شركة «سكيتشرز» العالمية.

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