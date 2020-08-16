الامارات | 5 نصائح صحية لحماية الكمامات

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح صحية لحماية الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19» حول العالم، وازدياد خطر الإصابة بالوباء، زادت التحذيرات بضرورة الانتباه ووضع كمامات الوجه بشكل مستمر لتفادي انتقال الفيروس عبر الهواء، وزادت معها التوصيات المتعلقة بطرق التعامل مع هذا الواقي للحفاظ على نظافته، وخلوه بالتالي من أي جراثيم وضمان حمايته لنا.

لكن كثيرين يجهلون طريقة الحفاظ على نظافة كمامات الوجه الصالحة لإعادة الاستعمال حين إزالتها، فماذا يجب علينا أن نفعل بأقنعتنا حين نقرر خلعها عن وجوهنا. هنا عرض لعدد من الخطوات والنصائح للتعامل مع كمامات الوجه الحامية، وبعض الاحتياطات الواجب اتباعها بعد إعادة استخدامها، يقدمها خبراء الصحة حول العالم:

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