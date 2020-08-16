الامارات | البعوض.. كائنات ذكية تعرف أعداءها

شكرا لقرائتكم خبر عن البعوض.. كائنات ذكية تعرف أعداءها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم صغر حجم البعوض، يبدو أن هذه الحشرات الطائرة المؤذية أكثر ذكاءً مما نتوقع.

وحسب دراسة، نشرتها صحيفة «كارنت بيولوجي»، فالبعوضة التي تتعرض لمحاولة قتل من شخص ما، تميز رائحة هذا الشخص ولا تهاجمه مرة أخرى، لشعورها بأنه خطر على حياتها.

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن البعوض لديه تفضيلات معينة عند اختيار ضحاياه، إلا أن الدراسة الحديثة قالت إن هذه الحشرات الذكية بإمكانها تغيير تفضيلاتها، وتجنب «الأشخاص الخطرين».

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وتوصل الباحثون إلى اكتشافهم بتجربة، استخدمت فيها آلة تحاكي حركات اليد التي يحاول بها الإنسان صيد البعوض، مع نشر رائحة الفئران قرب هذه الآلة.

وبالتجربة اكتشف الباحثون أن البعوض يربط بين هذه الآلة التي يعتبرها خطراً على حياته ورائحة الفئران، وأن الحشرات «تعلمت» البقاء بعيداً عن الفئران.

وقال عالم الأحياء المشارك في الدراسة، جيف ريفيل: «البعوض يتذكر هذه الروائح لأيام».

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