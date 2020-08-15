محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- حسناء الشيمي:
جرثومة المعدة من أخطر المشكلات التي تهدد الجهاز الهضمي، وتسبب مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل للنزيف، فضلا عن أنه يصاحبها عدد من الأعراض المزعجة.
ولكن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في تخفيف حدة الأعراض.
كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى جرثومة المعدة.. إليكم قائمة بالأطعمة المفيدة لتخفيف أعراضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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