لمرضى جرثومة المعدة.. إليكم قائمة بالأطعمة المفيدة لتخفيف أعراضها

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- حسناء الشيمي:

جرثومة المعدة من أخطر المشكلات التي تهدد الجهاز الهضمي، وتسبب مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل للنزيف، فضلا عن أنه يصاحبها عدد من الأعراض المزعجة.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في تخفيف حدة الأعراض.

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