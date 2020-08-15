8 أدوية تناولها يسبب تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

تتسبب بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة في ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي من بينها تساقط لتأثيرها على قوة الشعر ولونه.

وللتعرف على أبرز أدوية الأمراض المزمنة والعلاجات التجميلية، التي تسبب تساقط الشعر.

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