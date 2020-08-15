محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
تتسبب بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة في ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي من بينها تساقط لتأثيرها على قوة الشعر ولونه.
وللتعرف على أبرز أدوية الأمراض المزمنة والعلاجات التجميلية، التي تسبب تساقط الشعر.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 أدوية تناولها يسبب تساقط الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.