إذا كنت في العشرين.. أشياء أساسية بخزانة ملابسك تزيد جاذبيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

إذا كنت في العشرين من عمرك، فهذا الموضوع لك، هناك بعض الأشياء التي يتوجب عليك شراؤها، وتكون أساسية في خزانة ملابسك حتى تتمتع بمزيد من الجاذبية، وستفيدك لسنوات عديدة قادمة.

تيشرت بولو:

يعتبر تيشرت بولو من القطع الأساسية لدى كل رجل، فيمكن تنسيقه مع البناطيل الجينز أو السويت بانت، وتنتجه العديد من الماركات العالمية مثل لاكوست ورالف لورين.

التيشرت البيزك:

من المهم أن تحتوي خزانة ملابس كل رجل على التيشرت البيزك بألوانه الأبيض والأسود والأزرق، فهو ضروري في الخروجات الكاجوال والصباحية بالأخص، حيث يمكن أن ترتديه منفردا، أو أسفل قميص مفتوح.

الجينز الغامق:

إذا كنت في العشرينيات فأنت تحتاج إلى شراء بنطلون جينز داكن سواء كان أزرق أو أسود، لأن تلك الألوان تتناسب مع أي قطع ملابس في خزانة ملابسك.

الحذاء الفورمال:

إذا كنت تريد أن تبدو أنيقًا وعصريًا، قم بتنسيق بنطلون قماش مع حذاء فورمال حتى ينقذك في المناسبات والاحتفالات المفاجئة.

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سنيكر رياضي:

يجب أن تملك سنيكر رياضي خفيف ومريح للاستخدام اليومي، والمميز فيه أنه عصري ولا تبطل موضته، وفي نفس الوقت عملي ولا يرهق القدم.

بدلة:

لا بد من وجود بدلة كلاسيكية أنيقة بموديل حديث، وأحضر معها ثلاثة قمصان بألوان مختلفة كي تشعر بالتغيير حينما ترتديها كل مرة.

بوت شتوي:

يجب الاهتمام باقتناء هاف بوت لحناية الرجل في الشتاء من الأمطار والبرد، كنا أنها تعطي مظهرا أنيقا وجذابا.

سويت شيرت:

تنسيق السويت شيرت مع التيشرت البيزك من أكثر الإطلالات التي تجعلك أكثر جاذبية وأناقة، كما أن موضته لا تبطل وتظهر كل عام على منصات عروض الأزياء وفي متاجر بيوت الأزياء العالمية.

محفظة جلد

المحافظ من القطع التي تستمر معك لوقت طويل، لذا لا تتردد عند شرائها بمبلغ متوسط، وافتني واحدة من الجلد الطبيعي.