يسرا تنعى شويكار: وداعا أمي الثانية

علاقات و مجتمع

نعت الفنانة يسرا، الراحلة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت يسرا صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها "وداعا يا أقرب الناس لقلبي.. أمي الثانية، خدت حتة من قلبي وراحت للي ماتغلاش عليه، وداعا يا من رسمتي البهجة في قلوبنا، وداعا سيدتي الجميلة.. فراقك صعب عليا وحشتيني وهتوحشيني أكتر وأكتر".

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‎ وشيع ظهر اليوم جثمان شويكار إلى مثواه الأخير وسط حضور عدد من الفنانين من بينهم مرفت أمين ودلال عبدالعزيز ووقف محمد فؤاد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس لإمامة المصلين على الراحلة.

وكشف محمد فؤاد المهندس أن الفنانة الراحلة قد أوصت بعدم إقامة عزاء لها.