نجل "المهندس" أمّ المصلين.. أبرز المشاهد من جنازة شويكار

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بأكمله بعد رحيل الفنانة شويكار أمس، والتي شُيع جثمانها إلى مثواها الأخير ظهر اليوم بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

وسيطر على مشهد شويكار حضور عدد كبير من الفنانين عكس جنازات الفنانين الأخيرة، وكان في مقدمتهم مرفت أمين ودلال عبد العزيز وعفاف شعيب وأشرف زكي وغيرهم.

وكان أبرز المشاهد من الجنازة، ظهور الفنانة دلال عبد العزيز وهي تدعو للفنانة الراحلة وتقرأ لها الأوردة، وإلى جانبها الفنانة ميرفت أمين التي لم تكف عن البكاء جلال تشييع الجثمان.

Advertisements

وانهارت الفنانة عفاف شعيب التي تحدثت عن علاقتها بالراحلة، وأنها أقرب وأطيب الشخصيات إلى قلبها.

ودخل محمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس في موجة من البكاء، حزنًا على زوجة والده شويكار، بمجرد وصوله المستشفى الذى يرقد فيها جثمانها، كما حرص على أمّ المصلين في صلاة الجنازة على روحها.

كما حرص جميع الحضور على ارتداء الكمامة خلال التواجد على المقابر، وذلك اتباعًا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أن محمد فؤاد المهندس أكد عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أنه بناء على وصية الفنانة الراحلة شويكار سيقتصر العزاء على الأسرة في المدافن.