صور.. نيللي كريم تظهر بأزياء "بدون بطانة" على البحر

لايف ستايل

بأزياء صيفية قاتمة اللون، استعرضت الفنانة نيللي كريم رشاقتها، في جلسة تصوير على شاطيء البحر، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "نيللي" بـ"توب" أسود غير منقوش، إضافة إلى "جيب" طويلة وشفافة، وغير مزودة ببطانة، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، خلال تواجدها في الجونة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد على 47 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر وفراشة"، و"ليه لبس بدون بطانة.. أول ما شفتك افتكرت فستان رانيا يوسف"، في إشارة إلى إطلالة الفنانة رانيا يوسف المثيرة الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

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وسبق أن نشرت الفنانة الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" و"إنسجرام"، ضمن جلسة تصوير بعدسة المصور عمرو طايع في مدينة الجونة بشهر يونيو 2019.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم احتفلت مؤخرًا بخطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك كان مطلع شهر يونيو، بينما كان أول ظهور لهما سويا كان على متن يخت مؤخرًا، وهما يقضيان وقتًا رومانسيًا في البحر.