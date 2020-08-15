صور.. دينا الشربيني بـ"ميني جيب وتوب" في أحدث ظهور لها خلال الإجازة الصيفية

لايف ستايل

إطلالة صيفية، لفتت بها الفنانة دينا الشربيني الأنظار، في أحدث ظهور لها بصحبة جمهورها وأصدقائها، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مجموعة صور لـ"الشربيني" بـ"ميني جيب" فاتح اللون مزين بنقوش سوداء، و"توب" أبيض بدون أكمام، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، فضلًا عن إكسسوارات ذهبية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"وشها منور من كثر حب عمرو دياب ليها"، و"ملكة جمال بجد".

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يشار إلى أن المطرب عمرو دياب، قضى أسبوعًا بين مدينتي الجونة والساحل الشمالي، بعد نجاح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي طرحها يوم وقفة عرفات، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، بصحبة دينا الشربيني، حتى استقرا في قرية "هاسيندا".