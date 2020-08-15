حظك هذا الأسبوع.. مفاجأة للميزان.. ومكالمة تغير حياة "القوس" للأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: ستمر بمشاعر عاطفية جيدة هذا الأسبوع مع شريك حياتك، مما سيمنحك الشعور بالتفاؤل والسعادة.

مهنياً: قد واصلت العمل الجاد لشهور دون تعب أو ملل لتحقيق أهدافك، وأصبحت على وشك اللحاق بحلمك.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: قد تشعر ببعض القلق من الناحية العاطفية، فعليك التأني وعدم التسرع في اتخاذ بعض القرارات.

مهنياً: عليك الانتباه جيدا لعلاقاتك الإنسانية حتى لا تفقد حب أصدقائك في العمل.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: كن حذرا، فقد تواجهه بعض الصعوبات هذا الأسبوع، قد تسبب لك الضغط النفسي.

مهنياً: في هذا الأسبوع، تستطيع إنجاز عمل صعب، ولكن لا تقف عند إنجازك وتابع نجاحاتك الجديدة.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: فرصة جيدة للتجول في الهواء الطلق، قد يشعرك ذلك بالراحة ويمدك بالطاقة الإيجابية مع شريكك.

مهنياً: من المحتمل أن تتلقى أخبارا سيئة بشأن عملك، لكن صبرك وذكائك سوف يجعلك تتغلب عليها بسهولة.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: يدعوك شريكك لتناول العشاء معه ويمنحك بعض الآراء التي تجعلك في حالة أفضل.

مهنياً: هذا الأسبوع رائع بالنسبة لك، ربما تنجز مهمة اشتغلت عليها طوال الفترة الماضية أو تحصل على مكافأة مادية.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: لديك فرصة جيدة هذا الأسبوع، لكسب حب شريكك وقضاء أوقات سعيدة معه.

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مهنياً: قد تتخذ قرار البحث عن وظيفة جديدة من أجل تحسين دخلك، فحاول أن تتصرف بهدوء قدر الإمكان.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: ستتفاجئ بهدية من شريك حياتك هذا الأسبوع، مما يدعم الثقة والسعادة بينكما.

مهنياً: تشعر هذه الأيام برغبة في الاقتراب أكثر من أصدقائك وقضاء أوقات أكثر معهم.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات مع شريكك، لذلك يجب عليك التمهل والتحلي بالصبر حتى تتحسن الأمور.

مهنياً: تركيزك في الحياة المهنية جيد وهام، لكن لا ينبغي عليك اهمال علاقتك مع أفراد أسرتك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: تأتيك رسالة أو مكالمة سعيدة من شريكك، تغير حالتك المزاجية للأفضل.

مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، ستناقش مشروع يؤثر على حياتك المهنية، ما يؤدي إلى تحسن كبير في حالتك النفسية.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: لا تدع اهتمامك بالآخرين يشغلك عن الاهتمام بشريك حياتك.

مهنياً: توخى الحذر من الاقتراب بالأشخاص الذين يكرهونك.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: حاول أن تستمد طاقة إيجابية من شريكك حياتك، واستفد منها.

مهنياً: عليك أن تكون اجتماعي أكثر مع زملائك في العمل، لتقوية العلاقات بينكما.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: ربما عليك اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتك العاطفية، لذلك خذ وقتك في التفكير.

مهنياً: فرصة جيدة لتحقيق أهدافك فلا تتردد أو تخجل، فحان الوقت لإثبات نفسك وقدراتك.