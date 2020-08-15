حظك هذا الأسبوع.. مفاجأة للميزان.. ومكالمة تغير حياة "القوس" للأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: ستمر بمشاعر عاطفية جيدة هذا الأسبوع مع شريك حياتك، مما سيمنحك الشعور بالتفاؤل والسعادة.
مهنياً: قد واصلت العمل الجاد لشهور دون تعب أو ملل لتحقيق أهدافك، وأصبحت على وشك اللحاق بحلمك.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: قد تشعر ببعض القلق من الناحية العاطفية، فعليك التأني وعدم التسرع في اتخاذ بعض القرارات.
مهنياً: عليك الانتباه جيدا لعلاقاتك الإنسانية حتى لا تفقد حب أصدقائك في العمل.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: كن حذرا، فقد تواجهه بعض الصعوبات هذا الأسبوع، قد تسبب لك الضغط النفسي.
مهنياً: في هذا الأسبوع، تستطيع إنجاز عمل صعب، ولكن لا تقف عند إنجازك وتابع نجاحاتك الجديدة.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: فرصة جيدة للتجول في الهواء الطلق، قد يشعرك ذلك بالراحة ويمدك بالطاقة الإيجابية مع شريكك.
مهنياً: من المحتمل أن تتلقى أخبارا سيئة بشأن عملك، لكن صبرك وذكائك سوف يجعلك تتغلب عليها بسهولة.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: يدعوك شريكك لتناول العشاء معه ويمنحك بعض الآراء التي تجعلك في حالة أفضل.
مهنياً: هذا الأسبوع رائع بالنسبة لك، ربما تنجز مهمة اشتغلت عليها طوال الفترة الماضية أو تحصل على مكافأة مادية.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: لديك فرصة جيدة هذا الأسبوع، لكسب حب شريكك وقضاء أوقات سعيدة معه.
مهنياً: قد تتخذ قرار البحث عن وظيفة جديدة من أجل تحسين دخلك، فحاول أن تتصرف بهدوء قدر الإمكان.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: ستتفاجئ بهدية من شريك حياتك هذا الأسبوع، مما يدعم الثقة والسعادة بينكما.
مهنياً: تشعر هذه الأيام برغبة في الاقتراب أكثر من أصدقائك وقضاء أوقات أكثر معهم.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات مع شريكك، لذلك يجب عليك التمهل والتحلي بالصبر حتى تتحسن الأمور.
مهنياً: تركيزك في الحياة المهنية جيد وهام، لكن لا ينبغي عليك اهمال علاقتك مع أفراد أسرتك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تأتيك رسالة أو مكالمة سعيدة من شريكك، تغير حالتك المزاجية للأفضل.
مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، ستناقش مشروع يؤثر على حياتك المهنية، ما يؤدي إلى تحسن كبير في حالتك النفسية.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: لا تدع اهتمامك بالآخرين يشغلك عن الاهتمام بشريك حياتك.
مهنياً: توخى الحذر من الاقتراب بالأشخاص الذين يكرهونك.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: حاول أن تستمد طاقة إيجابية من شريكك حياتك، واستفد منها.
مهنياً: عليك أن تكون اجتماعي أكثر مع زملائك في العمل، لتقوية العلاقات بينكما.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: ربما عليك اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتك العاطفية، لذلك خذ وقتك في التفكير.
مهنياً: فرصة جيدة لتحقيق أهدافك فلا تتردد أو تخجل، فحان الوقت لإثبات نفسك وقدراتك.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. مفاجأة للميزان.. ومكالمة تغير حياة "القوس" للأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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