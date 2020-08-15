محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
يحتوي الشاي الأخضر على عدد هائل من الفوائد الصحية لغناه بمضادات الأكسدة المفيدة لتقوية المناعة، والكافيين المفيد للمساعدة على التركيز والانتباه، ورغم فوائده إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على الاستفادة منه.
وللتعرف على العادات الخاطئة التي تؤثر على الاستفادة من الشاي الأخضر.
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كانت هذه تفاصيل خبر منها تناوله بعد الوجبات.. عادات تجنبوها عند شرب الشاي الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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