منها تناوله بعد الوجبات.. عادات تجنبوها عند شرب الشاي الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

يحتوي الشاي الأخضر على عدد هائل من الفوائد الصحية لغناه بمضادات الأكسدة المفيدة لتقوية المناعة، والكافيين المفيد للمساعدة على التركيز والانتباه، ورغم فوائده إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على الاستفادة منه.

وللتعرف على العادات الخاطئة التي تؤثر على الاستفادة من الشاي الأخضر.

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